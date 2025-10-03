Multibagger Stock: एफएमसीजी और तंबाकू निर्यात में अग्रणी कंपनियों में से एक, एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (Elitecon International Ltd) के शेयरों ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

बीते 1 साल में शेयर 450% से अधिक और पिछले 5 साल में शेयर 1207% से ज्यादा चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 27,949.77 करोड़ रुपये है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हालांकि आज शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा है। बीएसई पर स्टॉक आज 9.20 रुपये टूटकर 174.85 रुपये पर रहा।

इससे पहले कंपनी ने बीते बुधवार 1 अक्टूबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने अपने FMCG वर्टिकल को मजबूत करने के लिए दो एग्रो-आधारित कंपनियों- Landsmill Agro Private Limited और Sunbridge Agro Private Limited में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल की है। इस अधिग्रहण का मकसद अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बड़ा बनाना और अपने रेवेन्यू स्रोतों में विविधता लाना है।

Landsmill Agro डील

एलीटकॉन इंटरनेशनल ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने Landsmill Agro के 51,48,000 इक्विटी शेयर यानी 55% हिस्सेदारी खरीदी है। यह डील प्रति शेयर के भाव ₹102.67 पर हुआ और इसके लिए कुल ₹52.85 करोड़ दिए गए।

Landsmill Agro की स्थापना 3 अक्टूबर 2019 को हुई थी। यह कंपनी कृषि प्रोडक्ट और संबद्ध गतिविधियों के कारोबार में है। कंपनी की पेड-अप शेयर कैपिटल ₹9.36 करोड़ है और वित्त वर्ष 2024-25 में उसने ₹1,39,480.05 लाख का टर्नओवर दर्ज किया।

Sunbridge Agro डील

एलीटकॉन इंटरनेशनल ने बताया कि उसने Sunbridge Agro की 51.65% हिस्सेदारी यानी 98,77,138 इक्विटी शेयरों को खरीदा है। प्रति शेयर ₹130 के भाव पर यह डील हुई है और इसके लिए कंपनी ने ₹128.40 करोड़ चुकाए हैं।

Sunbridge Agro एक एग्रो प्रोडक्ट्स की कंपनी है, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी 2022 को हुई थी। इसका काम खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स के कारोबार में है। कंपनी की पेड-अप शेयर कैपिटल ₹19.12 करोड़ है और FY25 में इसने करीब ₹1,443 करोड़ का टर्नओवर किया है।

Elitecon ने जो हाल ही में कंपनियां खरीदी हैं, उनके बारे में उसका कहना है कि इससे उसका काम और तेजी से बढ़ेगा। इन अधिग्रहणों से कंपनी को अपना बिजनेस फैलाने, ज्यादा प्रोडक्ट लाने, और काम को और बेहतर तरीके से करने में मदद मिलेगी।