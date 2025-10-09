Canara Robeco AMC IPO: म्यूचुअल फंड सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक, केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी (Canara Robeco Asset Management Company (AMC)) का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। यह इश्यू सोमवार, 13 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹253-₹266 तय किया है।

इस आईपीओ का लॉट साइज 56 शेयरों का है।

कितना पैसा जुटाएगी कंपनी?

इस IPO के जरिए कंपनी ₹1,326.13 करोड़ जुटाना चाहती है, जो कि पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है यानी कंपनी को सीधे इस इश्यू से कोई फंड नहीं मिलेगा।

ग्रे मार्केट में हलचल

कंपनी के शेयर ₹35 के प्रीमियम पर ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि लिस्टिंग के समय निवेशकों को लगभग 13-14% का फायदा हो सकता है।

कंपनी के बारे में

1993 में शुरू हुई मुंबई बेस्ड यह कंपनी Canara Bank और Orix Corporation Europe NV का जॉइंट वेंचर है। यह कंपनी Canara Robeco Mutual Fund का इंवेस्टमेंट मैनेजमेंट देखती है और इसके पास इक्विटी, डेट और हाइब्रिड स्कीम्स की बड़ी रेंज है।

फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने जून 2025 की तिमाही में ₹60.68 करोड़ का नेट प्रॉफिट और ₹121.34 करोड़ की रेवेन्यू रिपोर्ट की। पूरे FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹190.7 करोड़ रहा और रेवेन्यू ₹404 करोड़ रहा।

आईपीओ से पहले कंपनी ने 25 एंकर इन्वेस्टर्स से ₹397.8 करोड़ जुटाए हैं। इसमें Pinebridge Global Funds, IIFL AMC, Bajaj Allianz Life, Kotak Life, Aditya Birla Sun Life जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

पैसा लगाएं या नहीं?

ब्रोकरेज Anand Rathi ने कंपनी की ब्रांड वैल्यू, अनुभवी मैनेजमेंट और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देखते हुए ब्रोकरेज ने इसे लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है।

ब्रोकरेज Arihant Capital ने भी इसपर सब्सक्राइब रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का AUM CAGR 28.6% रहा है और इसका फोकस छोटे शहरों में विस्तार पर है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी अब अपने अगले ग्रोथ फेज में प्रवेश कर रही है।

ब्रोकरेज Ventura Securities ने इसे सब्सक्राइब करने की राय दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस मजबूत है और निवेश टीम बहुत अनुभवी है।

ब्रोकरेज SMIFS और BP Equities ने भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है।