Newsशेयर बाज़ारइस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर में कमाई का बड़ा चांस! JM Financial ने कवरेज शुरू करते हुए दी ADD रेटिंग

इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर में कमाई का बड़ा चांस! JM Financial ने कवरेज शुरू करते हुए दी ADD रेटिंग

यह कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरर है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी डायवरसिफाइड है, जिसमें पर्सनल एजेंट, कॉरपोरेट एजेंट, ब्रोकर्स और डायरेक्ट चैनल्स शामिल हैं।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 9, 2025 11:29 IST

Stock to BUY: हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक, निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (Niva Bupa Health Insurance Company Ltd) पर आज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और कवरेज शुरू करते हुए Add रेटिंग दी है। 

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर बीएसई पर सुबह 11:11 बजे तक बीएसई पर 0.67% या 0.53 रुपये चढ़कर 79.94 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.38% या 0.30 रुपये की तेजी के साथ 79.92 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

निवा बूपा पर जेएम फाइनेंशियल की राय और टारगेट

ब्रोकरेज ने निवा बूपा पर कवरेज शुरू करते हुए कहा कि हमने Niva Bupa पर कवरेज की शुरुआत ADD रेटिंग के साथ की है और कंपनी का टारगेट प्राइस 88 रुपये का रखा है, जो FY28 के अनुमानित EPS 2.5 के 35 गुना वैल्यूएशन पर आधारित है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि Niva Bupa भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरर है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी डायवरसिफाइड है, जिसमें पर्सनल एजेंट, कॉरपोरेट एजेंट, ब्रोकर्स और डायरेक्ट चैनल्स शामिल हैं। 

हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस पिछले कई सालों से अच्छा बढ़ रहा है, खासकर कोविड के बाद, लेकिन FY25 की दूसरी छमाही में प्रीमियम की ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई क्योंकि लंबी अवधि के प्रीमियम को धीरे-धीरे बाटा जाता है। 

FY25 में कंपनी का ग्रॉस प्रीमियम 21% बढ़ा जबकि मार्केट में औसतन 32% था, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये फिर से सुधरेगा और FY26 की दूसरी छमाही से ग्रोथ बेहतर होगी। आने वाले सालों में कंपनी का प्रीमियम करीब 25% सालाना बढ़ेगा और बाद में 20-25% के बीच टिकेगा। 

खर्च और क्लेम्स को दिखाने वाला कम्बाइंड रेशियो अभी थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन FY28 तक ये 99% के आसपास आ जाएगा। कंपनी की निवेश से होने वाली आय भी बढ़ेगी और रिटर्न 7-8% के आसपास रहेगा। 

FY26 में प्रॉफिट थोड़ी गिर सकती है, लेकिन FY27 में वो फिर से ठीक हो जाएगा और FY28 में ₹4.6 अरब तक पहुंच जाएगा। हम कंपनी के मजबूत नेटवर्क और लगातार अच्छी ग्रोथ को देखकर पॉजिटिव हैं, लेकिन क्लेम रेशियो और प्रॉफिट पर दबाव की वजह से अभी ज्यादा तेजी नहीं दिखेगी। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
