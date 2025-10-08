scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ाररडार पर IT सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, फंड रेजिंग और शेयर कैपिटल को बढ़ाने पर लिया बड़ा फैसला - Details

रडार पर IT सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, फंड रेजिंग और शेयर कैपिटल को बढ़ाने पर लिया बड़ा फैसला - Details

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 15:25 बजे तक बीएसई पर 0.50% या 0.12 रुपये गिरकर 23.76 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.29% या 0.07 रुपये फिसलकर 23.77 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 8, 2025 15:33 IST

Stock on Radar: आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Kellton Tech Solutions Ltd) के शेयर आज निवेशकों के रडार पर हैं। खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 15:25 बजे तक बीएसई पर 0.50% या 0.12 रुपये गिरकर 23.76 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.29% या 0.07 रुपये फिसलकर 23.77 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

दरअसल कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बीते 30 सितंबर को समाप्त हुई 31वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में कंपनी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।

सबसे पहले, कंपनी को विदेशी मुद्रा में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के कन्वर्टिबल बॉन्ड्स जारी कर फंड जुटाने की अनुमति दी गई।

इसके अलावा, कंपनी को इक्विटी शेयर या अन्य योग्य सिक्योरिटीज के माध्यम से ₹250 करोड़ तक फंड जुटाने की मंजूरी भी मिली।

कंपनी ने अपनी अधिकृत शेयर कैपिटल को ₹60 करोड़ से बढ़ाकर ₹100 करोड़ करने का प्रस्ताव भी पारित किया, जिससे उसके अधिकतम जारी किए जाने वाले शेयरों की सीमा बढ़ जाएगी।

साथ ही, कंपनी की उधारी की सीमा ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹750 करोड़ करने की मंजूरी दी गई।

Kellton Tech Solutions के बारे में

कंपनी दुनियाभर में AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आगे है। कंपनी का हेडक्वाटर हैदराबाद में है और इसके 1,800 से ज्यादा कर्मचारी अमेरिका, यूरोप और एशिया-पैसिफिक के अलग-अलग ऑफिस और डिलीवरी सेंटर्स में काम करते हैं। 

कंपनी अलग-अलग इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स के साथ काम करती है जैसे बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होटल, रिटेल, हेल्थकेयर, एनर्जी और सरकारी सेक्टर।

कंपनी को AI (Agentic AI), पुराने सिस्टम को मॉडर्न बनाने, क्लाउड टेक्नोलॉजी, डेटा और एनालिटिक्स, IoT और ऑटोमेशन जैसे कामों में गहरी समझ है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
