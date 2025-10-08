scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार4% उछला टाइटन कंपनी का शेयर! रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए ₹600 करोड़ - चेक करें फ्रेश टारगेट प्राइस

4% उछला टाइटन कंपनी का शेयर! रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए ₹600 करोड़ - चेक करें फ्रेश टारगेट प्राइस

शेयरों के 4% की छलांग लगते ही दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला की संपत्ति में करीब ₹600 करोड़ का इजाफा हुआ। रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी में 5.15% हिस्सेदारी है, जिसकी कुल वैल्यू ₹16,000 करोड़ के करीब है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 8, 2025 10:42 IST

Titan Share Price: टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड (Titan Company Ltd) के शेयरों में आज 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:28 बजे तक शेयर बीएसई पर 4.44% या 151.60 रुपये चढ़कर 3568.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.39% या 150 रुपये की तेजी के साथ 3,568.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

शेयरों के 4% की छलांग लगते ही दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला की संपत्ति में करीब ₹600 करोड़ का इजाफा हुआ। रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी में 5.15% हिस्सेदारी है, जिसकी कुल वैल्यू ₹16,000 करोड़ के करीब है।

मंगलवार को इस हिस्सेदारी की कीमत ₹15,620.80 करोड़ थी। लेकिन बुधवार सुबह के कारोबार में यह बढ़कर ₹16,221.34 करोड़ तक पहुंच गई।

क्यों आई स्टॉक में तेजी?

टाइटन के शेयरों में यह तेजी कंपनी द्वारा सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के बिजनेस अपडेट के बाद आई है। कंपनी ने बताया कि Q2 FY26 में उसका कंसोलिडेट सेल सालाना आधार पर 20 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म नोमुरा को केवल 12.5 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद थी।

नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू ज्वेलरी सेगमेंट ने चालू तिमाही में 19 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जो कि अनुमानित 12 प्रतिशत से काफी अधिक है।

यह शानदार प्रदर्शन कई चुनौतियों के बावजूद देखने को मिला। जुलाई 2024 में सीमा शुल्क में कटौती (15% से 6%) के कारण पिछले साल की तिमाही का आधार पहले से ही ऊंचा था। इसके अलावा, श्राद्ध अवधि और सोने की कीमतों में 43% की सालाना बढ़ोतरी ने भी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों की संख्या (फुटफॉल्स) को प्रभावित किया।

इन सबके बावजूद, ज्वेलरी सेगमेंट की ग्रोथ ने बाजार को चौंकाया और यह संकेत दिया कि उपभोक्ताओं की मांग अब भी बनी हुई है।

नोमुरा ने कहा है कि टाइटन की ज्वेलरी ब्रांड 'तनिष्क' ने इस तिमाही में औसत टिकट साइज (प्रति ग्राहक खर्च) में अच्छी बढ़त दर्ज की है। इसके अलावा, नवरात्र की इस बार जल्दी शुरुआत होने से भी तिमाही की बिक्री को सहारा मिला।

Titan Share Price Target

  • ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने टाइटन के शेयर पर ₹4,275 का टारगेट प्राइस तय किया है।
  • वहीं ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने ₹4,150 का टारगेट प्राइस तय किया है. 
  • वहीं ब्रोकरेज एंटीक ने स्टॉक पर ₹4,615 का टारगेट प्राइस देते हुए BUY कॉल दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 8, 2025