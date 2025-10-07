Stocks to BUY, SELL: दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने तेल और गैस सेक्टर पर अपनी नई रेटिंग रिपोर्ट जारी की है, जिसमें Reliance Industries (RIL), Oil India, ONGC, GAIL, और Gujarat Gas पर 'Buy' रेटिंग को दोहराया गया है। वहीं, कई कंपनियों की रेटिंग में बदलाव भी किया गया है, जिनमें BPCL, IOCL, HPCL, IGL, MGL, Petronet LNG (PLNG) और Gujarat State Petronet (GSPL) शामिल हैं।

RIL पर भरोसा कायम, टारगेट प्राइस ₹1,700

ब्रोकरेज हाउस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ₹1,700 का अनचेंज्ड टारगेट प्राइस बरकरार रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस अपने हर बिजनेस में इंडस्ट्री लीडर बना हुआ है और आने वाले 3-5 सालों में कंपनी की EPS में 15-20% की ग्रोथ संभावित है।

Jio की ARPU ग्रोथ (FY25-28 के दौरान 13% CAGR) को भी पॉजिटिव माना गया है, जो मार्केट बैलेंस और सेक्टर के ट्रेंड को सपोर्ट करता है।

Oil India और ONGC पर नजर

ब्रोकरेज ने Oil India के लिए टारगेट प्राइस को बढ़ाकर ₹515 किया है और ONGC का टारगेट ₹285 तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि मौजूदा शेयर प्राइस में कच्चे तेल (Brent) का भाव $60 प्रति बैरल का अनुमान लगाया गया है, जबकि उनका फोरकास्ट $70 प्रति बैरल का है।

HPCL और IGL पर Sell रेटिंग बरकरार

ब्रोकरेज ने Hindustan Petroleum (HPCL) और Indraprastha Gas (IGL) पर 'Sell' रेटिंग को बरकरार रखा है।

MGL, PLNG और GSPL की रेटिंग में सुधार

Mahanagar Gas (MGL), Petronet LNG (PLNG) और Gujarat State Petronet (GSPL)- इन तीनों कंपनियों की रेटिंग को अब 'Add' में अपग्रेड किया गया है, जबकि पहले ये 'Sell' या 'Hold' कैटेगरी में थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में हुए स्टॉक करेक्शन के चलते इनमें निवेश का जोखिम कम हो गया है और अब डाउनसाइड यानी गिरावट की संभावना भी सीमित रह गई है।

BPCL और IOCL को किया गया Downgrade

Bharat Petroleum (BPCL) और Indian Oil (IOCL) की रेटिंग को 'Hold' से 'Reduce' में डाउनग्रेड किया गया है। इन कंपनियों के हालिया तेज स्टॉक रैली के कारण अब ज्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं है।

Q2 रिजल्ट्स पर ब्रोकरेज का अनुमान

Reliance का Q2 EBITDA तिमाही दर तिमाही (QoQ) 3.6% बढ़ सकता है, जिसका कारण O2C, रिटेल और डिजिटल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ है।

ONGC और Oil India की कमाई QoQ स्थिर रहने की संभावना है। HPCL, BPCL और IOCL जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के EBITDA में 16% से 37% तक की गिरावट आ सकती है। इसकी बड़ी वजह है ऑटो फ्यूल (पेट्रोल-डीजल) के मुनाफे में तेज गिरावट। हालांकि, एलपीजी की कीमतों में थोड़ी नरमी, डीजल की अच्छी मांग और इन्वेंटरी लॉस की कमी से इन कंपनियों को थोड़ी राहत भी मिल सकती है।