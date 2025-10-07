scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसपर्सनल लोन vs क्रेडिट कार्ड: अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर कौन सा ऑप्शन है बेहतर?

पर्सनल लोन vs क्रेडिट कार्ड: अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर कौन सा ऑप्शन है बेहतर?

अगर आप यह समझ लें कि आपकी जरूरत के अनुसार कौन सा विकल्प सही है, तो आप न सिर्फ पैसे बचा सकते हैं, बल्कि भविष्य की टेंशन से भी बच सकते हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2025 17:20 IST
AI Generated Image

Personal Loan vs Credit Card: जब किसी व्यक्ति को अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है- जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, घर की मरम्मत या यात्रा के खर्च, तो अधिकतर लोग पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं। दोनों ऑप्शन तुरंत पैसा देते हैं, लेकिन इनके फायदे, खर्च और जोखिम अलग-अलग होते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अगर आप यह समझ लें कि आपकी जरूरत के अनुसार कौन सा विकल्प सही है, तो आप न सिर्फ पैसे बचा सकते हैं, बल्कि भविष्य की टेंशन से भी बच सकते हैं।

क्या होता है पर्सनल लोन?

पर्सनल लोन बैंकों या नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) द्वारा दिया जाता है। इसमें एक निश्चित राशि उधार ली जाती है और उसे EMI के रूप में चुकाना होता है। यह अवधि आमतौर पर एक से पांच साल तक की होती है। पर्सनल लोन की ब्याज दर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और प्रोफाइल के अनुसार तय होती है जो सालाना लगभग 10% से लेकर 24% के बीच हो सकती है।

पर्सनल लोन बड़ी रकम की जरूरतों के लिए बेहतर विकल्प होता है- जैसे शादी, कॉलेज की फीस या मेडिकल खर्च। इसकी खास बात यह है कि ब्याज दरें क्रेडिट कार्ड से कम होती हैं और EMI फिक्स होने के कारण बजट बनाना आसान होता है। हालांकि, इसकी प्रोसेसिंग में कुछ दिन लग सकते हैं, क्योंकि आवेदन से लेकर रकम मिलने तक एक प्रक्रिया होती है।

क्या है क्रेडिट कार्ड का तरीका?

क्रेडिट कार्ड में बैंक एक निर्धारित लिमिट तक खर्च करने की अनुमति देता है। अगर आप उस खर्च को बिना ब्याज वाली अवधि (20-50 दिन) में चुका देते हैं, तो आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। लेकिन यदि भुगतान तय समय पर नहीं किया गया, तो इस पर 30% से 42% तक की भारी ब्याज दर लगती है।

क्रेडिट कार्ड छोटे और तुरंत खर्चों के लिए बेहतर होता है, खासकर तब जब आपको पता हो कि आप जल्द ही पूरा भुगतान कर पाएंगे। 

कब लेना चाहिए पर्सनल लोन?

अगर आपकी जरूरत ₹50,000 से ज्यादा की है और आपको चुकाने के लिए ज्यादा समय चाहिए, तो पर्सनल लोन एक बेहतर विकल्प है। इसमें EMI फिक्स होती है और ब्याज दर कम होने से कुल खर्च भी कम आता है। पर्सनल लोन का एक और फायदा यह है कि आप इससे अपने कई हाई-इंटरेस्ट कर्जों को एक साथ जोड़ सकते हैं और सिर्फ एक लोन से सब चुका सकते हैं।

कब बेहतर होता है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना?

अगर खर्च कम है और आप पक्का जानते हैं कि पूरा बिल तय तारीख से पहले चुका देंगे, तो क्रेडिट कार्ड एक सस्ता और सुविधाजनक ऑप्शन है। इसके अलावा, इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। 

advertisement

Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 7, 2025