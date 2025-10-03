Credit Score: आजकल लोन लेना हो या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। ये स्कोर आपके पुराने लोन या क्रेडिट कार्ड के व्यवहार पर आधारित होता है।

भारत में मुख्य रूप से तीन बड़ी एजेंसियां हैं जो यह क्रेडिट स्कोर तैयार करती हैं- CIBIL, Experian और Equifax. लेकिन सवाल यह उठता है कि इन तीनों में से कौन सबसे सटीक और भरोसेमंद क्रेडिट स्कोर देता है?

क्या होता है क्रेडिट स्कोर?

क्रेडिट स्कोर एक तीन अंकों की संख्या होती है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाती है। यह आमतौर पर 300 से 900 के बीच होता है। स्कोर जितना ज्यादा होगा, लोन मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। यह स्कोर तय करने का काम क्रेडिट ब्यूरो करते हैं, जैसे CIBIL, Experian और Equifax.

CIBIL - सबसे पुराना और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला

भारत में CIBIL (TransUnion CIBIL) सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्रेडिट ब्यूरो है। ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी CIBIL स्कोर को ही प्राथमिकता देते हैं। CIBIL की शुरुआत 2000 में हुई थी और इसका डेटा कवरेज सबसे व्यापक माना जाता है।

अगर आपने कभी लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड CIBIL के पास जरूर होगा। इसलिए, जब बात आती है 'बैंक की नजर में स्कोर' की, तो CIBIL का स्कोर ज्यादा असर डालता है।

Experian - ग्लोबल एक्सपीरियंस, भारत में तेजी से बढ़ती लोकप्रियता

Experian एक इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है जो भारत में भी काम कर रही है। इसका स्कोर थोड़ा अलग मैथड से तैयार होता है, लेकिन काफी हद तक CIBIL जैसा ही होता है।

कई डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और नए जमाने के बैंक अब Experian स्कोर को भी मान्यता देते हैं। कभी-कभी ये स्कोर CIBIL से थोड़ा ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये 90% तक मेल खाते हैं।

Equifax - कम पॉपुलर, लेकिन भरोसेमंद

Equifax भी एक इंटरनेशनल नाम है और भारत में इसे RBI की मान्यता प्राप्त है। हालांकि इसका यूज अभी भी कुछ लिमिटेड बैंक और संस्थान ही करते हैं। इसका स्कोर भी बाकी दो स्कोर की तरह ही 300 से 900 के बीच होता है।

Equifax का फायदा यह है कि यह कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स को भी कवर करता है जो CIBIL या Experian में नहीं होते। लेकिन फिर भी, इसकी पहुंच और उपयोग फिलहाल कम है।

कौन देता है सबसे सटीक स्कोर?

सटीकता की बात करें तो तीनों एजेंसियां अपने-अपने डेटा और एल्गोरिदम पर काम करती हैं। इसलिए किसी एक को 'सबसे सटीक' कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें कि बैंक सबसे ज्यादा किसे देखते हैं, तो जवाब इसका जवाब है CIBIL.

वहीं, डिजिटल फाइनेंस और फिनटेक कंपनियां अब Experian और Equifax की ओर भी ध्यान दे रही हैं।

ऐसे में अगर आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए सोच रहे हैं, तो सिर्फ एक स्कोर पर निर्भर न रहें। CIBIL, Experian और Equifax - तीनों का स्कोर चेक करें, ताकि आपको अपने क्रेडिट हेल्थ की सही और पूरी तस्वीर मिल सके। हर स्कोर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री साफ-सुथरी है, तो हर स्कोर अच्छा ही आएगा।