Multibagger Stocks: आज हम आपको इस आर्टिकल में ₹100 से कम वाले ऐसे चार स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने निवेशकों की दौलत को सिर्फ 6 महीने में ही दोगुना से तीनगुना कर दिया है। इन 4 शेयरों ने निवेशकों को 107% से लेकर 263% तक का रिटर्न दिया है। चलिए जानते हैं उन शेयरों के बारे में जिन्होंने निवेशकों को मालामाल कर दिया है।

Spice Lounge Food Works

यह शेयर जून में जहां ₹10.98 था, वहीं अब यह बढ़कर करीब ₹39.94 तक पहुंच चुका है। यानी पिछले छह महीनों में इसने लगभग 263% का रिटर्न दिया है। कंपनी की मौजूदा मार्केट कैप ₹2,729 करोड़ है।

हालांकि शुक्रवार को स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखी गई और शेयर 1.98% टूटकर ₹39.15 पर बंद हुआ। यह कंपनी फूड-टेक सर्विसेज और सॉल्यूशंस के क्षेत्र में काम करती है।

Haryana Financial Corporation

यह शेयर पिछले छह महीनों में ₹27.67 से बढ़कर ₹84.74 तक पहुंच गया है। इसने कुल मिलाकर 206% का रिटर्न दिया है। शुक्रवार को यह शेयर 4.99% के अपर सर्किट पर पहुंचते हुए ₹84.74 पर लॉक हो गया। कंपनी की मौजूदा मार्केट कैप ₹1,564 करोड़ है। इस स्मॉल-कैप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हाल के दिनों में शानदार तेजी दिखाई है।

Jayaswal Neco Industries

यह शेयर पिछले छह महीनों में ₹33.37 से बढ़कर ₹69.17 तक पहुंचा है, जिससे इसने कुल 107% का रिटर्न दिया है। शुक्रवार को इसमें और तेजी देखने को मिली और स्टॉक 4.50% चढ़कर ₹72.28 पर बंद हुआ। कंपनी की मार्केट कैप ₹7,018 करोड़ हो चुकी है। यह कंपनी पिग आयरन, स्पॉन्ज आयरन, अलॉय स्टील और कास्टिंग्स के निर्माण में काम करती है।

Tourism Finance Corporation of India (TFCI)

यह शेयर बीते छह महीनों में ₹35.33 से बढ़कर ₹73.69 तक पहुंचा है, जिससे इसने 108% का रिटर्न दिया है। शुक्रवार को इसमें हल्की तेजी देखी गई और स्टॉक 0.35% चढ़कर ₹73.95 पर बंद हुआ।

कंपनी की मौजूदा मार्केट कैप ₹3,423 करोड़ है। TFCI टूरिज्म के साथ-साथ रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और NBFC लेंडिंग जैसे सेक्टर्स में फाइनेंसिंग प्रदान करती है।