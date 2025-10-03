Flipkart Festive Dhamaka Sale 2025: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) ने एक और बड़े सेल की घोषणा कर दी है जो आज रात 12 बजे से शुरू भी हो जाएगी। हाल ही में बीते 2 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट का Big Billion Days Sale 2025 खत्म हुआ था और उसके तुरंत बाद ही कंपनी ने Festive Dhamaka Sale 2025 की घोषणा कर दी है जो आज रात 12 बजे से शुरू होने जा रही है।

बैंक ऑफर और डिस्काउंट

सेल के दौरान ग्राहकों को HDFC बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10% छूट, साथ ही कैशबैक, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

स्मार्टफोन डील्स

फ्लिपकार्ट ने फेस्टिव सीजन में कई हाई-एंड स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है।

iPhone 16 की कीमत ₹69,999 से घटाकर अब सिर्फ ₹56,999 कर दी गई है।

iPhone 16 Pro अब ₹1,09,999 की बजाय ₹85,999 में मिल रहा है।

वहीं, iPhone 16 Pro Max को आप ₹1,04,999 में खरीद सकते हैं, जो पहले ₹1,34,999 में आता था।

इसके अलावा,

Samsung Galaxy S24 (Snapdragon variant) की डिस्काउंटेड प्राइस सिर्फ ₹38,999 रखी गई है।

Moto Edge 60 Fusion (256GB) की कीमत ₹25,999 से घटकर ₹18,999 हो गई है।

साथ ही Oppo, Vivo, Realme और Google के कई स्मार्टफोन्स पर भी आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं।

यह सेल खासतौर पर त्योहारी सीजन की खरीदारी को ध्यान में रखकर लाई गई है। इसमें iPhone 16 सीरीज और Samsung Galaxy S24 जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर सीधी छूट मिल रही है। इसके अलावा, ग्राहक एक्सचेंज बोनस, बैंक कैशबैक ऑफर्स और EMI विकल्प का भी फायदा उठा सकते हैं, जिससे ये डील्स और भी ज्यादा बजट-फ्रेंडली बन जाती हैं। कुल मिलाकर, यह सेल स्मार्टफोन अपग्रेड का एक बेहतरीन मौका है।