OTT release this Week: इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। एक्शन से भरपूर फिल्में, दिल छू लेने वाली कहानियां, और थ्रिलर वेब सीरीज आपकी वॉचलिस्ट को और भी मज़ेदार बना देंगी। कुछ कंटेंट आपको सीट के किनारे पर बैठा देगा, तो कुछ आपको जिंदगी और रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए जानते हैं इस वीकेंड आप कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज देख सकेंगे।

1. Madharaasi (Amazon Prime Video)

सिवकार्थिकेयन और विद्युत जामवाल स्टारर यह फिल्म एनआईए मिशन और हथियार तस्करी को लेकर है, जिसमें इंटेंस एक्शन और हाई-ऑक्टेन ड्रामा मिलेगा।

2. Junior (Aha Tamil)

किरीटी रेड्डी और जेनेलिया देशमुख के साथ यह फैमिली-ड्रामा कॉर्पोरेट स्कैम और रिश्तों की सच्चाई पर आधारित है।

3. Annapoorani (JioHotstar)

नयनतारा की फिल्म, जिसमें एक ब्राह्मण युवती शेफ बनने का सपना पूरा करने के लिए सामाजिक मान्यताओं और व्यक्तिगत चुनौतियों से जूझती है।

4. 13th: Some Lessons Aren’t Taught in Classrooms (Sony LIV)

मोहिट त्यागी उर्फ MT सर की जिंदगी से प्रेरित यह सीरीज शिक्षा और स्टार्टअप कल्चर को दिखाती है।

5. The Game: You Never Play Alone (Netflix)

एक महिला गेम डेवलपर साइबर अटैक का शिकार होती है और अपराधियों को बेनकाब करने की कोशिश करती है।

6. Dakuaan Da Munda 3 (Z5)

एक बॉक्सर की कहानी जो नशे और अपराध से निकलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ता है।

7. Play Dirty (Prime Video)

मार्क वॉलबर्ग का एक्शन-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाया मास्टर थीफ रिवेंज और अपने सबसे बड़े हाइस्ट की तैयारी करता है।

8. Steve (Netflix)

सिलियन मर्फी का ड्रामा, जिसमें एक हेडटीचर स्कूल को बंद होने से बचाने के लिए संघर्ष करता है।