Pharma Stocks to BUY, Sell: ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज (Choice Institutional Equities) ने Q2 FY26 में दवा कंपनियों के बिजनेस अपडेट का प्री-व्यू देते हुए मिक्स्ड परफॉर्मेंस होने की उम्मीद जताई है।

ब्रोकरेज का कहना है कि देश में बिजनेस ठीक रहेगा, लेकिन अमेरिका में ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। फर्म ने इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव रुख रखा है और कहा है कि ईबिटा मार्जिन ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि कंपनियां अपने प्रोडक्ट मिक्स को बेहतर बनाने में लगी हैं।

अभी के लिए अमेरिका ने भारतीय दवाओं पर जो टैक्स लगाने का प्लान था, वो फिलहाल टल गया है। चॉइस का मानना है कि अगर ये टैक्स लागू भी हो जाता है, तो भी ज्यादातर कंपनियां FY26 के अपने टारगेट्स पूरे कर लेंगी। इसका कारण ये है कि ये कंपनियां ज्यादातर जेनेरिक दवाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं।

फार्मा स्टॉक्स पर ब्रोकरेज का रुख

सन फार्मा

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि Q2 में कंपनी की आमदनी पिछले साल की तुलना में 9.4% बढ़ेगी। घरेलू दवाओं की बिक्री में तेज बढ़ोतरी होगी, लेकिन अमेरिका और API के बिजनेस में थोड़ा धीमा प्रदर्शन रहने की वजह से इसका असर थोड़ा कम होगा। ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर पर ‘Add’ रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,825 रुपये का रखा है।

लुपिन

ब्रोकरेज का कहना है कि नॉर्थ अमेरिका और दूसरे विकसित मार्केट्स में कंपनी की आमदनी दोगुनी तेजी से बढ़ेगी। मुनाफा भी बढ़ेगा क्योंकि लागत में कमी आई है। ब्रोकरेज ने Lupin पर ‘Buy’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 2,375 रुपये रखा है।

डॉ. रेड्डीज़ लैब्स

ब्रोकरेज फर्म चॉइस के मुताबिक कंपनी की आमदनी इस साल यूरोप में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से करीब 15% के आस-पास बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को ‘Reduce’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 1,270 रुपये रखा है।

सिप्ला

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की आमदनी इस साल 5.4% बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें अफ्रीका में अच्छी ग्रोथ और दूसरे मार्केट्स में थोड़ी बहुत बढ़त शामिल है। हालांकि, R&D पर ज्यादा खर्च होने की वजह से मुनाफे में थोड़ी कमी आ सकती है। इस स्टॉक को ‘Add’ रेटिंग दी गई है और इसका टारगेट प्राइस 1,620 रुपये रखा गया है।

ज़ाइडस लाइफसाइंसेज

Q2 में कंपनी की आमदनी में 10.8% की बढ़त होने की उम्मीद है। इसमें इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस और इंडिया कंज़्यूमर हेल्थकेयर का अच्छा योगदान रहेगा, जो अमेरिका में धीमी ग्रोथ की भरपाई कर देगा। इस स्टॉक को ‘Reduce’ रेटिंग दी गई है और इसका टारगेट प्राइस ₹1,000 रखा गया है।

अन्य प्रमुख स्टॉक्स

ग्रैन्यूल्स इंडिया और सेनोरेस फार्मा को चॉइस ने ;हाई-कन्विक्शन आइडियाज़' बताया है। ग्रैन्यूल्स में 23.5% सालाना और सेनोरेस में 12.3% तिमाही ग्रोथ का अनुमान है। दोनों पर ‘Buy’ रेटिंग के साथ क्रमशः ₹960 और ₹640 का टारगेट दिया गया है।

लॉरस लैब्स के मार्जिन में सालाना आधार पर मजबूत सुधार की उम्मीद है, रेटिंग ‘Buy’, टारगेट ₹1,025। डिवीज लैब्स से 10.1% ग्रोथ की उम्मीद है, जो उसके सिंथेसिस और न्यूट्रास्यूटिकल्स सेगमेंट से आएगी। वहीं, अल्केम लैब्स पर ब्रोकरेज का एकमात्र ‘Sell’ रेटिंग है। ब्रोकरेज ने इसके लिए प्रोडक्ट मिश्रण में बदलाव से मार्जिन दबाव की आशंका जताई गई है और टारगेट ₹4,750 दिया है।