Mutual Fund: भारत के सबसे पुराने म्यूचुअल फंड्स में से एक, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड (Nippon India Growth Mid Cap Fund) ने आज अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं। 8 अक्टूबर 1995 में शुरू हुई इस फंड ने बीते 30 साल के दौरान 22.2% का CAGR रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने इस फंड में साल 1995 में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके पास 4 करोड़ रुपये का कॉर्पस होता। वर्तमान में रूपेश पटेल इस फंड के फंड मैनेजर हैं। इसका लेटेस्ट NAV - (07 Oct 2025) तक 4182.6802 रुपये था।

Nippon India Growth Mid Cap Fund Return

इस फंड ने निवेशकों को बीते 1 साल में -3.66 का निगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले साल में इस फंड ने 24.15% का शानदार रिटर्न दिया और पिछले 5 साल में 28.62% का रिटर्न दिया है और अपने शुरुआत से अब तक 22.20% का रिटर्न दिया है।

अन्य मिड कैप फंड्स की बात करें तो एडलवाइस, कोटक म्यूचुअल फंड और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की स्कीम ने पिछले 10 साल में 17% से 19% के बीच रिटर्न दिया है।

निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड इंडस्ट्री के सबसे पुराने फंड्स में से एक है। ये उन कंपनियों में निवेश करता है जो एवरेज से ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं और लंबे समय में अच्छा रिटर्न देती हैं। इस फंड की सफलता की वजह है इसका मजबूत निवेश तरीका और रिस्क मैनेजमेंट है।

निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिडकैप फंड का सबसे बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल सेक्टर में है, जहां लगभग 25% निवेश होता है। इसके अलावा, करीब 17.5% पैसा कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर में और 17% इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा है। इसके अलावा, हेल्थकेयर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और मटेरियल जैसे सेक्टर्स में भी इसमें निवेश है, जिससे ये फंड अच्छे से डाइवर्सिफाईड रहता है।

ग्रोथ-स्टाइल मिडकैप फंड लंबी अवधि के लिए बहुत बढ़िया होते हैं क्योंकि ये बढ़त को प्राथमिकता देते हैं, जिससे निवेशकों का पैसा धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। साथ ही, ये फंड अलग-अलग तरह के शेयरों में पैसा लगाकर रिस्क भी कम करते हैं।