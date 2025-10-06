scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडकोटक गोल्ड सिल्वर पैसिव FoF का NFO आज से खुला! सिर्फ ₹100 से कर सकेंगे SIP

कोटक गोल्ड सिल्वर पैसिव एफओएफ एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है जो कोटक गोल्ड ईटीएफ और कोटक सिल्वर ईटीएफ की यूनिट में निवेश करता है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 6, 2025 13:27 IST

NFO Alert: अगर आप किसी नए म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आप कोटक म्यूचुअल फंड के कोटक गोल्ड सिल्वर पैसिव FoF (Kotak Gold Silver Passive FoF) को देख सकते हैं।  

कोटक गोल्ड सिल्वर पैसिव एफओएफ एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है जो कोटक गोल्ड ईटीएफ और कोटक सिल्वर ईटीएफ की यूनिट में निवेश करता है। इस स्कीम का मकसद कोटक गोल्ड ईटीएफ और कोटक सिल्वर ईटीएफ में निवेश करके तैयार किए गए पोर्टफोलियो से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन प्राप्त करना है। 

सम्बंधित ख़बरें

इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) 6-20 अक्टूबर तक के लिए खुला है। आप इस फंड में महज 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क सोने और चांदी की घरेलू कीमत है।

अभिषेक बिसेन कोटक गोल्ड सिल्वर पैसिव एफओएफ के वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड का वर्तमान एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹5,41,199 करोड़ है और 06 अक्टूबर 2025 तक इसका लेटेस्ट एनएवी ₹10 है।

इंवेस्टमेंट स्ट्रैटजी

यह रणनीति एक इन-हाउस क्वांटिटेटिव मॉडल पर आधारित है। यह मॉडल सोने और चांदी की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को देखता है और तय करता है कि आपके पैसे का कितना हिस्सा सोने में और कितना चांदी में लगाना है। 

यह निवेश Kotak Gold ETF और Kotak Silver ETF में किया जाता है, जो एक तरह के पैसिव निवेश हैं। ईटीएफ (ETFs) का इस्तेमाल करने से लागत-दक्षता (cost efficiency) बढ़ती है, यानी आपके निवेश पर खर्चा कम आता है।

समय-समय पर, यह मॉडल सोने और चांदी के बीच के आवंटन को बदलता रहता है। ऐसा करने से यह रणनीति सोने और चांदी के बीच कीमतों में आने वाले अंतर का फायदा उठा पाती है, जिससे रिटर्न बेहतर हो सकता है। 
 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
