पीसी ज्वैलर को मिली बड़ी राहत! एक्सचेंज फाइलिंग में दी ये जानकारी - हरे निशान पर शेयर

ज्वेलरी सेक्टर की दिग्गज कंपनी कंपनी, पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 8, 2025 13:19 IST

PC Jeweller Share Price: ज्वेलरी सेक्टर की दिग्गज कंपनी कंपनी, पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। 

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर दोपहर 12:58 बजे तक एनएसई पर 0.54% या 0.07 रुपये चढ़कर 13 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.31% या 0.04 रुपये चढ़कर 12.99 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 12:35 बजे तक कंपनी के 74,06,740 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

एक्सचेंज फाइलिंग में दी बड़ी जानकारी

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के कुछ शोरूम की चाबियां और इन्वेंट्री, डेब्ट्स रिकवरी अपीलट ट्रिब्यूनल (DRAT), दिल्ली के कब्जे में थीं क्योंकि कंपनी और उसके लोन देने वाले (जिसे कॉन्सोर्टियम लेंडर्स कहते हैं) के बीच 30 सितंबर 2024 को एक एग्रीमेंट हुई थी जिसमें कहा गया था कि जब तक कंपनी इस एग्रीमेंट में दिए गए शर्तों को पूरी नहीं करती, तब तक DRAT के पास शोरूम की चाबियां और इन्वेंट्री सुरक्षित रहेंगी।

अब कंपनी ने इस एग्रीमेंट की सभी शर्तें पूरी कर दी हैं और लेंडर्स के साथ मिलकर DRAT में एक संयुक्त आवेदन किया है। इसके बाद DRAT कोलकाता (जिसके पास फिलहाल दिल्ली DRAT का अतिरिक्त प्रभार है) ने 7 अक्टूबर 2025 को आदेश दिया कि शोरूम की चाबियां और इन्वेंट्री अब कंपनी को वापस सौंप दी जाए।

Q2 बिजनेस अपडेट में दी थी कर्ज कम होने की जानकारी

हाल ही में कंपनी ने Q2 FY26 बिजनेस अपडेट में यह जानकारी दी थी कि सितंबर तिमाही में उसने बैंकों से लिया गया बकाया कर्ज लगभग 23% तक घटा दिया है। कंपनी का टारगेट FY 2025-26 के अंत तक पूरी तरह कर्जमुक्त होना है।

सितंबर 2025 के समाप्त तिमाही में कंपनी ने त्योहारों के दौरान मजबूत ग्राहक मांग के चलते शानदार प्रदर्शन किया है और पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में लगभग 63% की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की है।

इस तिमाही में कंपनी ने दिल्ली के पीतमपुरा में फ्रैंचाइजी के स्वामित्व वाला नया शोरूम भी खोला है, जिससे क्षेत्र में पीसी ज्वैलर की मौजूदगी और मजबूत हुई है। कंपनी ने बताया कि उसका फोकस कंपनी के स्वामित्व और फ्रैंचाइजी मॉडल के संतुलित विस्तार पर बना हुआ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
