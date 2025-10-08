PNB Credit Card Festive Offers: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने इस फेस्टिव सीजन को और भी खास बनाने के लिए अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक के लिए कई शानदार क्रेडिट कार्ड ऑफर्स लॉन्च किए हैं।

बैंक का कहना है कि इन ऑफर्स का मकसद ग्राहकों की खरीदारी को सस्ता बनाना और उन्हें ट्रैवल, शॉपिंग, लाइफस्टाइल और रोजमर्रा की जरूरतों पर ज्यादा बचत का मौका देना है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अब चाहे छुट्टियों की बुकिंग करनी हो, नया मोबाइल लेना हो या ऑनलाइन खाना मंगवाना हो - PNB के क्रेडिट कार्ड से की गई शॉपिंग पर ग्राहकों को इंस्टेंट डिस्काउंट और कैशबैक मिलेगा। ये ऑफर्स Goibibo, MakeMyTrip, Cleartrip, Flipkart, Myntra, Zomato, Paytm, Croma और Reliance Digital जैसे बड़े ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म्स पर मिलेंगे।

जानिए क्या हैं ऑफर्स?

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स: Dell, Samsung, Sony, Realme और Croma जैसे ब्रांड्स पर ₹25,000 तक की खरीदारी पर 10% से लेकर 27.5% तक की छूट।

ट्रैवल

डोमेस्टिक फ्लाइट्स: 12% - 15% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट (अधिकतम ₹1,800 तक)।

इंटरनेशनल फ्लाइट्स: फ्लैट 10% की छूट (₹7,500 तक)।

होटल्स

भारत में होटल बुकिंग पर 15% - 20% की छूट (₹5,000 तक)।

इंटरनेशनल होटल बुकिंग पर 15% की छूट (अधिकतम ₹20,000 तक)।

ई-कॉमर्स और लाइफस्टाइल: Flipkart, Myntra और FirstCry जैसी वेबसाइट्स पर 10% की छूट, जिसमें अधिकतम ₹1,250 तक की बचत हो सकती है।

खाना और रोजमर्रा की जरूरतें

Zomato: ऑर्डर पर फ्लैट 10% की छूट (₹100 तक)।

ग्रॉसरी: चुनिंदा स्टोर्स पर 7% की छूट (₹200 तक)।

बिल पेमेंट: Paytm से बिल भरने पर 10% की छूट (₹150 तक)।

ज्यादा बचत कैसे करें?

PNB ने अपने ग्राहकों को कुछ स्मार्ट टिप्स भी दिए हैं ताकि वो इन ऑफर्स का पूरा फायदा उठा सकें: