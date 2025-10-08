Vi Protect Feature: भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea (Vi) ने भी आज India Mobile Congress 2025 (IMC 2025) इवेंट में 'Vi Protect' फीचर्स को लॉन्च किया जो यूजर्स को स्पैम कॉल्स से रियल टाइम में चेतावनी देगा।

Vi Protect के तहत कंपनी ने दो नई AI आधारित तकनीकों का ऐलान किया है। पहला- 'Voice Spam Detection' और दूसरा-'Network Defence and Incident Response' सिस्टम.

क्या है Voice Spam Detection?

यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सिस्टम है, जो स्पैम और फ्रॉड कॉल्स को रियल टाइम में पहचानता है और यूजर को अलर्ट करता है। जैसे ही कोई संदिग्ध नंबर कॉल करेगा, ग्राहक के फोन स्क्रीन पर ‘Suspected Spam’ लिखा आएगा। इससे यूजर को यह तय करने में आसानी होगी कि कॉल उठाना है या नहीं।

कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम एडवांस AI मॉडल्स, वेब क्रॉलर्स और यूजर फीडबैक के जरिए काम करता है।

नेटवर्क और डेटा की भी होगी सुरक्षा

Vi का 'Network Defence and Incident Response' सिस्टम जेनरेटिव AI और एजेंटिक मॉडल्स के जरिए नेटवर्क पर होने वाले साइबर हमलों को जल्दी से पहचान कर उनका समाधान करता है। Vi के अनुसार, यह नया सिस्टम पहले के मुकाबले 70% ज़्यादा सटीक है और फॉल्स पॉजिटिव की संख्या को भी कम करता है।

टेक्स्ट मैसेज और लिंक से भी मिलेगा बचाव

Vi पहले से ही स्पैम टेक्स्ट मैसेज को फिल्टर करने, इंटरनेशनल कॉलिंग डिस्प्ले और AI आधारित थ्रेट एनालिसिस जैसी सेवाएं दे रही है। अब जल्द ही कंपनी एक रियल टाइम URL प्रोटेक्शन फीचर भी लॉन्च करने जा रही है, जो फिशिंग और मालवेयर लिंक को स्कैन कर ब्लॉक करेगा।

अब तक कितनी सुरक्षा मिली?

Vi ने बताया कि उनके सिक्योरिटी सिस्टम अब तक 600 मिलियन से ज़्यादा स्पैम कॉल्स और मैसेज को पहचान कर ब्लॉक कर चुके हैं, जिससे लाखों यूज़र्स फ्रॉड और डेटा चोरी से बच पाए हैं।

Vi के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जगबीर सिंह ने कहा कि Vi Protect एडवांस AI और प्रैक्टिव उपायों के जरिए हमारे ग्राहकों और नेटवर्क की सुरक्षा करता है। यह एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल माहौल के लिए हमारी प्रतिबद्धता है।

Jio और Airtel को टक्कर

Vi अब Jio और Bharti Airtel के साथ शामिल हो गया है, जो पहले से ही अपने यूजर्स को बिना थर्ड-पार्टी ऐप्स के ऐसे स्पैम अलर्ट फीचर दे रहे हैं।