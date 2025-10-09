Multibagger Stock: खाद्य तेल बनाने वाली मिड कैप कंपनी, CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर से 5% का अपर सर्किट लगा है। इस शेयर में बीते 1 महीने से लगातार अपर सर्किट लग रहा है।

शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 2,846.75 रुपये को भी टच किया है। BSE Analytics के मुताबिक शेयर ने निवेशकों को 1 महीने में ही मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए पैसा डबल कर दिया है। यह स्टॉक बीते 1 महीने में 174.73% चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 513.13% और पिछले 6 महीने में स्टॉक 593.74% चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर बीते 1 साल में 1397.90% उछला है।

BSE ने जताई सतर्कता

इतनी तेजी और असामान्य उतार-चढ़ाव को देखते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने इस शेयर को लंबे समय के लिए एडिशनल सर्वेलेंस मैजर्स (ASM: Stage 4) के तहत रखा है, ताकि निवेशक इस अत्यधिक उतार-चढ़ाव से सावधान रहें। पिछले महीने कंपनी की प्रमोटर गुट्टिकोंडा वरलक्ष्मी ने 1,85,485 शेयर ₹812 की कीमत पर बेचे थे।

मुनाफे में जबरदस्त बढ़ोतरी

CIAN Agro ने जून 2025 क्वार्टर (Q1 FY26) में जबरदस्त आर्थिक सुधार दिखाया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹52.21 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी दौरान केवल ₹9.79 लाख था। रेवेन्यू में भी भारी उछाल आया है, जो ₹17.47 करोड़ से बढ़कर ₹510.80 करोड़ हो गया।

तकनीकी नजरिए से भी मजबूती

तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, CIAN Agro का शेयर 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150 और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 14-दिन का रिलेेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 99.70 पर है, जो बताता है कि शेयर ओवरबॉट (अधिक खरीदा हुआ) स्थिति में है।

कंपनी के अन्य आंकड़े

P/E रेशियो: स्टैंडअलोन 9183.06, कंसोलिडेटेड 85.41

प्राइस-टू-बुक (P/B): 89.27

EPS: 0.31 (स्टैंडअलोन), 33.33 (कंसोलिडेटेड)

रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE): 0.98%

प्रमोटर का हिस्सा और मैनेजमेंट

जून 2025 तक कंपनी के प्रमोटर्स के पास 67.67% हिस्सेदारी है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बेटे हैं, कंपनी का संचालन संभाल रहे हैं।