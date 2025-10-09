Stock to BUY: गुरुवार को सुबह 11:40 बजे तक शेयर बाजार हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। इस बीच आज दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म जोमैटो की पेरेंट कंपनी इटरनल (Eternal Ltd) के शेयर में 18.4% की रैली आने की संभावना जताते हुए BUY कॉल दिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

फिलहाल सुबह 11:41 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.23% या 4.20 रुपये चढ़कर 345.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.11% या 3.80 रुपये चढ़कर 345.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Eternal पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज की रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले समय में Blinkit क्विक कॉमर्स मार्केट में अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाता रहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका तेजी से बढ़ता कस्टमर बेस और 100 से ज्यादा शहरों में डार्क स्टोर्स और मदर हब्स के ज़रिए तेजी से फैलता हुआ सप्लाई नेटवर्क।

जेएम फाइनेंशियल ने आगे कहा कि कंपनी अपने स्केल का फायदा और हाल ही में अपनाया गया इन्वेंटरी-आधारित बिजनेस मॉडल की वजह से अपने ब्रेकेवन टारगेट की ओर सही रास्ते पर बढ़ रही है और उम्मीद है कि FY26 की तीसरी तिमाही में इसे हासिल कर लेगी।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि Zomato (फूड डिलीवरी) बिजनेस की बात करें तो यहां भी ग्रोथ में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। NOV ग्रोथ अब निचले स्तर से ऊपर उठती दिख रही है और उम्मीद है कि FY26 की दूसरी तिमाही से साल-दर-साल ग्रोथ में तेजी आ सकती है क्योंकि बेस आसान हो गया है।

फूड डिलीवरी का मर्जिन भी स्थिर रहने की उम्मीद है और यह NOV का 5-6% के बीच रहेगा। न्यूनतम ऑर्डर वैल्यू (MOV) में कटौती से जो असर पड़ेगा, उसे प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर संतुलित किया जा सकता है।

Eternal Share Price Target

ब्रोकरेज ने कहा कि Eternal के दोनों मुख्य बिजनेस - Blinkit और Zomato में आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हमने कंपनी पर अपना बुलिश नजरिया दोहराया है और इसका सितंबर 2026 का टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹400 कर दिया है, जो अब NTM EPS के 80 गुना वैल्यूएशन पर आधारित है (पहले 75x था)।

ब्रोकरेज ने 338 को CMP मानते हुए 18.4% के अपसाइड की उम्मीद जताई है।