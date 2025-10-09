scorecardresearch
यह शेयर YTD आधार पर यानी साल 2025 में अब तक 42.13% टूट चुका है। हालांकि इसके बावजूद ब्रोकरेज फर्म Antique Stock Broking ने सेनको गोल्ड के शेयरों पर ‘Buy’ रेटिंग दी है। चलिए जानते हैं ब्रोकरेज ने बाय कॉल क्यों दिया है?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 9, 2025 14:18 IST

Senco Gold Share: ज्वैलरी सेक्टर की कंपनी सेनको गोल्ड (Senco Gold Ltd) के शेयरों में आज 4.60% की गिरावट देखने को मिली है। शेयर आज बीएसई पर 339.95 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे लो 323.90 रुपये को टच कर लिया है। 

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 2 बजे तक बीएसई और एनएसई पर 3.99% या 13.55 रुपये गिरकर 325.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। यह शेयर YTD आधार पर यानी साल 2025 में अब तक 42.13% टूट चुका है। हालांकि इसके बावजूद ब्रोकरेज फर्म Antique Stock Broking ने सेनको गोल्ड के शेयरों पर ‘Buy’ रेटिंग दी है। चलिए जानते हैं ब्रोकरेज ने बाय कॉल क्यों दिया है?

Antique Stock Broking ने क्यों दिया BUY कॉल?

ब्रोकरेज ने सेनको गोल्ड पर ‘Buy’ रेटिंग देते हुए इसका टार्गेट प्राइस ₹569 तय किया है।

ब्रोकरेज ने Buy कॉल इसलिए दिया क्योंकि कंपनी ने अपनी Q2 FY26 अपडेट में कहा कि 6.5% YoY रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना है, भले ही कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सितंबर 2025 में श्राद्ध का मौसम, पूर्वी भारत में लगातार बारिश और बाढ़, और सोने की कीमतों में 43% YoY और 8% QoQ की तेज़ बढ़त।

कंपनी ने बताया कि इन मुश्किल हालातों के बावजूद डायमंड ज्वैलरी की बिक्री में 12% की YoY ग्रोथ दर्ज की गई है। साथ ही, Q2 में कंपनी की रिटेल सेल्स में 16% और SSSG (सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ) में 7.5% की बढ़त देखी गई।

फेस्टिव सीजन और भविष्य की योजनाएं

कंपनी को फेस्टिव कैंपेन और पीक फेस्टिव और वेडिंग सीजन से H2 FY26 में मांग बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी का टारगेट FY26 में 20 नए स्टोर खोलने का है। बीते H1 FY26 में कंपनी ने 17 स्टोर खोले हैं। सेनको गोल्ड को उम्मीद है कि Q3 और Q4 में 7-8 नए शोरूम लॉन्च करने की योजना है।

सोने की कीमतों में वृद्धि

कंपनी ने Q2 FY26 में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बारे में बताया है। सोने की कीमत ₹1,16,500 पर पहुंच गई, जो Q1 FY26 में ₹1,00,800 और Q2 FY25 में ₹75,300 थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
