MacBook Air Offers: एप्पल की लेटेस्ट M4 चिप के साथ आने वाले MacBook Air पर इस समय शानदार ऑफर चल रहा है। ग्राहकों को M4 चिप वाले MacBook Air पर ₹17,910 तक का छूट दिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप अपने पुराने लैपटॉप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं ऑफर की पूरी डिटेल।

कैसे उठाएं ऑफर का फायदा?

MacBook Air M4 पर Vijay Sales पर 17,910 रुपये तक की छूट मिल रही है। Sky Blue कलर वाला MacBook Air M4 (16GB RAM + 256GB SSD) मॉडल विजय सेल्स पर 91,990 रुपये में मिल रहा है।

इस मॉडल की आधिकारिक लॉन्च कीमत 99,900 रुपये थी, मतलब आपको तुरंत ही 7,910 रुपये की सीधी छूट मिल रही है। इसके ऊपर, ICICI Bank या SBI Bank क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर ₹10,000 की अतिरिक्त इंस्टेंट छूट मिल रही है।

इस तरह, कुल छूट ₹17,910 तक पहुंच जाती है, जिससे इस लैपटॉप की प्राइस ₹81,990 हो जाती है।

क्या आपको MacBook Air M4 अभी खरीदना चाहिए?

MacBook Air M4 में Apple का नया M4 चिप लगा है, जो पुराने M1 सीरीज से काफी बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसमें 10 कोर CPU है, जो काम करने की स्पीड और क्रिएटिव कामों को जल्दी खत्म करने में मदद करता है। साथ ही, अब इसमें दो एक्सटर्नल डिस्प्ले भी जुड़ सकते हैं, जो M1 और M3 में नहीं था।

MacBook Air M4 का फ्रंट कैमरा भी पहले से बेहतर है, जिसमें 12 मेगापिक्सल का सेंसर लगा है और इसके साथ Center Stage और Desk View जैसे खास फीचर्स भी हैं, जो वीडियो कॉलिंग और कंटेंट बनाने वाले लोगों के लिए काम को और आसान और बेहतर बना देते हैं।

डिजाइन की बात करें तो एप्पल ने अपनी पतली और हल्की फॉर्म फैक्टर को उसी तरह रखा है, और बैटरी लाइफ भी अब M4 चिप के साथ लगभग 18 घंटे तक चलती है।

अगर आप अभी भी पुराने MacBook का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अपग्रेड करने का बढ़िया मौका है। लेकिन अगर आपके पास पहले से M2 या M3 Air है, तो रोजमर्रा के कामों में ज्यादा बड़ा फर्क महसूस नहीं होगा।