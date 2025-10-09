Diwali Muhurat Trading Stocks: सुजलॉन, एसबीआई, इन्फोसिस सहित इन 12 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज का दांव - LIST

Diwali Muhurat Trading Stocks: ब्रोकरेज फर्म जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज (Geojit Financial Services) ने दीवाली 2025 से मुहूर्त ट्रेडिंग स्टॉक्स को पिक किया है। मुहूर्त ट्रेडिंग स्टॉक्स पोर्टफोलियो में 12 शेयर शामिल हैं जो वैल्यू, ग्रोथ और घरेलू मांग में मजबूती को मिलाकर तैयार किए गए हैं।

लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प, सुजलॉन एनर्जी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, कैन फिन होम्स और एच.जी. इंफ्रा जैसे शेयर शामिल हैं।

ब्रोकरेज की रणनीति

जियोजित ने कहा कि इस 2025 दीवाली पोर्टफोलियो का उद्देश्य मजबूत घरेलू मांग को कैप्चर करना है, जबकि अंडरवैल्यूड सेक्टर्स, खासकर IT और कैपिटल गुड्स पर भी फोकस बनाए रखना है।

ब्रोकरेज का मानना है कि लार्ज कैप IT सेक्टर में अभी एक कंट्रेरियन (भीड़ से हटकर) निवेश का अच्छा मौका है। इसकी वजह ये है कि फिलहाल यह सेक्टर अपने ऐतिहासिक स्तरों के मुकाबले सबसे सस्ती वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और दुनियाभर में टेक खर्च बढ़ने से इस सेक्टर को आगे फायदा हो सकता है।

ब्रोकरेज के रडार पर ये शेयर

SBI में आगे भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है क्योंकि बैंक अपनी शाखाओं को और ज्यादा अच्छा बना रहा है, ऑटोमेशन पर जोर दे रहा है और रिटेल लोन को तेजी से बढ़ा रहा है।

Infosys को AI से जुड़ी डिमांड का फायदा मिल रहा है और इसके साथ-साथ Project Maximus के तहत कंपनी अपने मुनाफे का मार्जिन भी सुधारने में लगी है।

Hindustan Unilever को ग्रामीण इलाकों में मांग की वापसी, टैक्स में राहत और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस करने से फायदा मिलने की उम्मीद है।

Suzlon Energy के पास 5.7 GW की ऑर्डर बुक है और कंपनी लगातार मुनाफ़ा बढ़ा रही है, जिससे आने वाले सालों में इसकी ग्रोथ बनी रह सकती है।

अन्य प्रमुख स्टॉक्स

ब्रोकरेज ने अपने मुहूर्त ट्रेडिंग स्टॉक्स पोर्टफोलियो में Tata Consumer Products, Hero MotoCorp, UltraTech Cement, Axis Bank, Brigade Enterprises, Can Fin Homes और HG Infra Engineering भी इस पोर्टफोलियो में शामिल हैं।