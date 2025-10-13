पिछले साल की दिवाली से अब तक 5000% से ज्यादा रिटर्न! इन स्टॉक्स ने निवेशकों को बनाया और अमीर

पिछले साल की दीवाली से अब तक भारतीय इक्विटी बाजार का प्रदर्शन मामूली रहा है। BSE Sensex ने 1 नवंबर 2024 से अब तक सिर्फ 3% की बढ़त दर्ज की, जबकि BSE Midcap इंडेक्स लगभग 0.17% ही चढ़ा। इसके उलट, BSE Smallcap इंडेक्स में 4% की गिरावट आई। एक्सपर्ट इस सुस्ती का कारण जियोपॉलिटिकल तनाव, कमजोर अर्निंग ग्रोथ और विदेशी निवेशकों की बिकवाली को मानते हैं।

दलाल स्ट्रीट पर 95 शेयर ऐसे रहे जिसने निवेशकों की संपत्ति को दोगुना से ज्यादा कर दिया तो वहीं कुछ शेयर ऐसे भी रहे जिसने निवेशकों को 1,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया।

इन शेयरों ने किया कमाल

सबसे आगे रहा GHV Infra Projects, जिसका शेयर 5.83 रुपये से बढ़कर 319.90 रुपये पहुंच गया - यानी 5,383% की छलांग। इसके बाद Arunis Abode (4,011%), Colab Platforms (2,098%) और String Metaverse (1,310%) जैसे शेयरों ने भी शानदार प्रदर्शन किया।

इसके अलावा Rajasthan Tube Manufacturing, Anand Rayons, BGR Energy Systems, Indokem, Synthiko Foils, Tera Software, Osiajee Texfab, Vas Infrastructure और Shukra Pharmaceuticals जैसे शेयरों में 350% से 950% तक की बढ़त दर्ज हुई।

टाटा एसेट मैनेजमेंट के CIO - इक्विटीज, राहुल सिंह का कहना है कि पिछले 9 से 12 महीनों में भारतीय शेयर बाजार थोड़ा रुका-रुका सा रहा है, यानी एक तरह के कंसोलिडेशन फेज में था।

लेकिन अब हालात बदल रहे हैं - शेयरों के दाम अब थोड़े ज्यादा रियलिस्टिक या वास्तविक हो गए हैं। उनके मुताबिक, Nifty50 का फॉरवर्ड P/E अब 21x से नीचे आ गया है, जो कि FY27 (2026-27) की ग्रोथ को देखते हुए निवेश शुरू करने का एक अच्छा मौका हो सकता है।

राहुल सिंह ने आगे कहा कि GST में कटौती से साल की दूसरी छमाही में लोगों की खरीदारी बढ़ सकती है, भले ही अगस्त-सितंबर में थोड़ी अनिश्चितता देखने को मिली हो। उन्होंने ये भी बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और वीजा से जुड़े नियमों की वजह से आईटी सेक्टर पर थोड़ा दबाव बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ, बैंकिंग सेक्टर अभी भी मजबूत हालत में है।

उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में बाजार बॉटम-अप रहेगा यानी कंपनियों की बुनियादी मजबूती पर ध्यान रहेगा, न कि सिर्फ बड़े इंडेक्स पर।

फ्लेक्सी कैप फंड्स अगले 12 से 24 महीनों के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं क्योंकि ये फंड्स बड़े, मझोले और छोटे शेयरों में लचीलापन रखते हैं और बाजार के हिसाब से आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं।

अगला संवत 2082: नई उम्मीदें

Axis Securities के मुताबिक, संवत 2082 में भारत की मैक्रो इकॉनॉमिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि Q3 FY26 से अर्निंग रिकवरी शुरू होने और FY27 में डबल-डिजिट ग्रोथ की संभावना है।

ब्रोकरेज ने दीवाली 2025 के लिए जिन स्टॉक्स को पसंद किया है, उनमें शामिल हैं - Aditya Birla Capital, BSE, Hero MotoCorp, India Nippon Electricals, Inox Green Energy, Laurus Labs, MTAR Technologies, NBCC, NMDC, SBI, Paytm और Syrma SGS Technology।