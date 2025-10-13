scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीव्हाट्सएप के बाद अब Google Maps की बारी! अश्विनी वैष्णव ने कहा - यूज करें भारतीय मैप Mappls

व्हाट्सएप के बाद अब Google Maps की बारी! अश्विनी वैष्णव ने कहा - यूज करें भारतीय मैप Mappls

हाल में व्हाट्सएप की राइवल कहने जानें वाली भारतीय ऐप Arattai की सफलता के बाद अब Google Maps के भारतीय राइवल ऐप Mappls की बारी है। Mappls की भारतीय कंपनी MapmyIndia ने बनाया है जिसकी पेरेंट कंपनी CE Info Systems Ltd है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 13, 2025 15:06 IST
Mappls app
Mappls app

Mappls: देश में इस वक्त स्वदेशी ऐप्स को अपनाने का क्रेज जोरों पर है। हाल में व्हाट्सएप की राइवल कहने जानें वाली भारतीय ऐप Arattai की सफलता के बाद अब Google Maps के भारतीय राइवल ऐप Mappls की बारी है। Mappls की भारतीय कंपनी MapmyIndia ने बनाया है जिसकी पेरेंट कंपनी CE Info Systems Ltd है। 

रेलवे और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Mappls की तारीफ करते हुए एक पोस्ट किया है।अश्विनी वैष्णव ने लिखा की “स्वदेशी Mappls बाय MapmyIndia, Good features… must try!”।

रेल मंत्री ने बताई Mappls की खूबियां

वीडियो में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जब भी कोई ओवरब्रिज या अंडरपास आता है तो Mappls 3D जंक्शन व्यू दिखाता है। मल्टी-फ्लोर बिल्डिंग्स में यह बताता है कि कौन-सी शॉप किस मंजिल पर है। उन्होंने कहा कि लोगों को इसे जरूर ट्राई करना चाहिए।

मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि जल्द ही रेलवे और Mappls के बीच MoU साइन किया जाएगा ताकि रेलवे सिस्टम में इसके फीचर्स का इस्तेमाल किया जा सके। वीडियो में वे Apple CarPlay में Mappls का लाइव डेमो देते हुए नजर आए।

Arattai में इंटीग्रेशन की चर्चा

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सुझाव दिया कि स्वदेशी मैसेजिंग ऐप Arattai में भी MapmyIndia को इंटीग्रेट किया जाए। इस पर कंपनी के डायरेक्टर रोहन वर्मा ने X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम भी चाहते हैं कि Arattai जैसे ऐप्स Mappls को इंटीग्रेट करें। कोई भी डेवलपर हमारे API और SDK का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने इसके लिए आधिकारिक लिंक भी शेयर किया है।

Mappls के खास फीचर्स

  • Mappls को खासतौर पर भारतीय सड़कों और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
  • स्थानीय डेटा: गलियों, मोहल्लों, गांवों तक सटीक लोकेशन सर्च।
  • Mappls Pin: हर पते का यूनिक कोड, गूगल मैप्स पिन जैसा।
  • RealView: भारत के 360° व्यू वाले लोकेशन फोटो।
  • भाषा विकल्प: हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध।
  • सेफ्टी अलर्ट्स: रोड सेफ्टी, मौसम, एयर क्वालिटी की जानकारी।
  • ऑफलाइन नेविगेशन: बिना इंटरनेट के काम करने वाला मैप।
  • डेटा सुरक्षा: सभी यूज़र डेटा भारत में ही स्टोर किया जाता है।

Oct 13, 2025