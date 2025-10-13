scorecardresearch
1 साल में 4286% का छप्परफाड़ रिटर्न! अब बैक टू बैक लग रहा है अपर सर्किट - शेयर की कीमत अभी भी ₹200 से कम

सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली इस कंपनी के शेयरों में बीते 9 अक्टूबर से बैक टू बैक 5% का अपर सर्किट लग रहा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 13, 2025 13:10 IST

Multibagger Stock: सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) के शेयरों में बीते 9 अक्टूबर से बैक टू बैक 5% का अपर सर्किट लग रहा है। 

25,104.44 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी के शेयर में आज भी अपर सर्किट लगा है और शेयर 5 प्रतिशत या 7.45 रुपये चढ़कर 157.05 रुपये पर है।

कंपनी मुख्य रूप से सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाती है लेकिन साथ ही साथ कंपनी FMCG वर्टिकल में भी शामिल है। इसलिए हाल ही में कंपनी ने अपने एफएमसीजी वर्टिकल को मजबूत करने के लिए दो एग्रो-आधारित कंपनियों- Landsmill Agro Private Limited और Sunbridge Agro Private Limited में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल की है। इस अधिग्रहण का मकसद अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बड़ा बनाना और अपने रेवेन्यू स्रोतों में विविधता लाना है। 

Landsmill Agro डील

एलीटकॉन इंटरनेशनल ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने Landsmill Agro के 51,48,000 इक्विटी शेयर यानी 55% हिस्सेदारी खरीदी है। यह डील प्रति शेयर के भाव ₹102.67 पर हुआ और इसके लिए कुल ₹52.85 करोड़ दिए गए।

Landsmill Agro की स्थापना 3 अक्टूबर 2019 को हुई थी। यह कंपनी कृषि प्रोडक्ट और संबद्ध गतिविधियों के कारोबार में है। कंपनी की पेड-अप शेयर कैपिटल ₹9.36 करोड़ है और वित्त वर्ष 2024-25 में उसने ₹1,39,480.05 लाख का टर्नओवर दर्ज किया।

Sunbridge Agro डील

एलीटकॉन इंटरनेशनल ने बताया कि उसने Sunbridge Agro की 51.65% हिस्सेदारी यानी 98,77,138 इक्विटी शेयरों को खरीदा है। प्रति शेयर ₹130 के भाव पर यह डील हुई है और इसके लिए कंपनी ने ₹128.40 करोड़ चुकाए हैं। 

Sunbridge Agro एक एग्रो प्रोडक्ट्स की कंपनी है, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी 2022 को हुई थी। इसका काम खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स के कारोबार में है। कंपनी की पेड-अप शेयर कैपिटल ₹19.12 करोड़ है और FY25 में इसने करीब ₹1,443 करोड़ का टर्नओवर किया है।

1 साल में 4286% का छप्परफाड़ रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 20 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। 

हालांकि इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 3 महीने में 60 प्रतिशत का मल्टीबैगर्न रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर ने 314 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है। 

साल 2025 में अब तक शेयर ने YTD में 1414 प्रतिशत का रिटर्न और पिछले 1 साल में 4286% का रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
