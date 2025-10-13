सोलर प्रोडक्ट और ईवी चार्जर बनाने वाली इस कंपनी को रेलवे से मिला बड़ा ऑर्डर! 5 साल में दिया 5000% का रिटर्न
2,847.91 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर फिलहाल खबर लिखे जानें तक लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। दोपहर 12:28 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.37% या 1.76 रुपये गिरकर 126.27 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
Servotech Share Price: सोलर प्रोडक्ट और ईवी चार्जर बनाने वाली कंपनी, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड (Servotech Renewable Power System Limited) को रेलवे से आज बड़ा ऑर्डर मिला है।
2,847.91 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर फिलहाल खबर लिखे जानें तक लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। दोपहर 12:28 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.37% या 1.76 रुपये गिरकर 126.27 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
रेलवे से मिला बड़ा ऑर्डर
कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे South Eastern Railway, रांची डिवीजन से 2.58 मेगावाट का ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट मिला है।
सर्वोटेक ने फाइलिंग में बताया कि रेलवे की तरफ से मिला यह ऑर्डर दिखाता है कि भारतीय रेलवे को कंपनी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और यह भारत में साफ-सुथरी ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है।
इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत Servotech पूरे प्रोजेक्ट का काम देखेगा जिसमें सोलर पैनल की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग जैसे सभी काम शामिल हैं। ये सोलर पैनल रांची डिवीजन के अलग-अलग साइट्स पर लगाए जाएंगे। कंपनी को यह प्रोजेक्ट 12 महीने में पूरा करना है।
यह पहल भारतीय रेलवे की नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य पाने में मदद करेगी और बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी।
कंपनी की डायरेक्टर सरिका भाटिया ने कहा कि हमें एक बार फिर से भारतीय रेलवे के साथ काम करने का मौका मिला है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम उनके साथ मिलकर साफ-सुथरे और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ने में योगदान दे रहे हैं। ये नया प्रोजेक्ट इस बात को और भी मजबूत करता है कि रेलवे को सर्वोटेक की विशेषज्ञता और काम करने की क्षमता पर पूरा भरोसा है।
5 साल में करीब 5000% का रिटर्न
सालाना रिटर्न की बात करें तो शेयर पिछले 1 साल में 34 प्रतिशत टूटा है लेकिन पिछले 5 साल में शेयर 4903 प्रतिशत चढ़ा है।