2025 में अब तक 287% उछला 50 रुपये से कम वाला ये पेनी स्टॉक! आज भी आई 5 प्रतिशत की रैली - Details
यह शेयर साल 2025 में यानी YTD आधार पर 287.03% चढ़कर मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 11:34 बजे तक कंपनी के 37,845 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।
Multibagger Stock: शेयर बाजार में कमजोर कामकाज के बीच रेस्टोरेंट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) के शेयरों में आज 5% की तेजी देखने को मिली है।
हालांकि खबर लिखे जानें तक शेयर ने अपनी बढ़त को गंवाते हुए सुबह 11:52 बजे तक 0.41% या 0.15 रुपये की तेजी के साथ 37 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
यह शेयर साल 2025 में यानी YTD आधार पर 287.03% चढ़कर मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 11:34 बजे तक कंपनी के 37,845 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।
Spice Lounge Food Works Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 16 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुका है।
हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 271 प्रतिशत चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर बीते 1 साल में 666 प्रतिशत, पिछले 3 साल में 910 प्रतिशत और पिछले 5 साल में 3062 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
Spice Lounge Food Works Financials
वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में Spice Lounge Food Works ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड राजस्व ₹105.27 करोड़ रहा, जबकि PAT ₹5.65 करोड़ रहा।
स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी ने ₹19 लाख का प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के ₹5.15 लाख के नुकसान के मुकाबले एक पॉजिटिव बदलाव है। यह कंपनी फूड और बेवरेज सेक्टर में काम करती है और इसके पोर्टफोलियो में फूड ब्रांड्स, पब और लाइफस्टाइल ब्रांड्स शामिल हैं।
कंपनी का दावा है कि उसका बिजनेस मॉडल मजबूत है, सप्लाई चेन अच्छी तरह से संगठित है, उसका भागीदार नेटवर्क भरोसेमंद है, और देशभर में इसकी उपस्थिति है। इन सभी के आधार पर कंपनी खुद को नए विकास के अवसरों को भुनाने के लिए तैयार मानती है। कुल मिलाकर, FY25 कंपनी के लिए विकास और स्थिरता का वर्ष रहा।