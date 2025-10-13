Pavna Industries Share Price: ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pavna Industries Ltd) के शेयरों में आज 4 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी का मार्केट कैप 565.79 करोड़ रुपये है। यह शेयर पिछले 1 हफ्ते में 10 प्रतिशत चढ़ चुका है।

फिलहाल सुबह 11:24 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.40% या 0.56 रुपये की तेजी के साथ 40.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.55% या 0.22 रुपये चढ़कर 40.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यह कंपनी हीरो, होंडा, बजाज, TVS, रॉयल एनफील्ड जैसे बड़े ब्रांड को ऑटो पार्ट्स सप्लाई करती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हाल ही में Crisil Ratings ने अपग्रेड की है रेटिंग

कंपनी ने हाल ही में अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि रेटिंग एजेंसी Crisil Ratings ने उसकी रेटिंग को Crisil BBB-/Stable से अपग्रेड करके Crisil BBB/Stable कर दिया है।

इससे पहले कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने शूलागिरी में ऑटो-कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक MoU साइन किया है।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि ये नई फैक्ट्री शूलागिरी, कृष्णागिरी जिले के फ्यूचर मोबिलिटी पार्क में बनेगी। यहां पर सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से ऑटो पार्ट्स बनाए जाएंगे।

कंपनी ने बताया कि इस MoU के तहत, तमिलनाडु सरकार ने इस प्रोजेक्ट को समय पर और सही तरीके से पूरा करने के लिए पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है।

पावना इंडस्ट्रीज के बारे में

पावना इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की शुरुआत 19 अप्रैल 1994 को हुई थी। यह कंपनी अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए भरोसेमंद और बेहतरीन क्वालिटी के ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने का काम करती है।

कंपनी के ग्राहक देश की जानी-मानी OEMs (Original Equipment Manufacturers) हैं, जो पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, हेवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल, और ऑफ-रोड व्हीकल जैसे सेगमेंट में काम करती हैं।

कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इनमें बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड, अशोक लीलैंड, महिंद्रा व्हील्स, आयशर मोटर्स, टॉर्क मोटर्स, रिवोल्ट, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और कई दूसरी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।