शेयर बाज़ार₹50 से कम वाले इस शेयर ने 5 साल में दिया 16500% से भी ज्यादा रिटर्न! अब कंपनी ने दी ये बड़ी जानकारी

830.76 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर सुबह 10:56 बजे तक बीएसई पर 0.96% या 0.36 रुपये गिरकर 37.19 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 13, 2025 11:15 IST

Penny Stock: रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी, हज़ूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ₹50 से कम वाले इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 5 साल में 16500% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। 

कंपनी ने दी ये बड़ी जानकारी

हज़ूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने शुक्रवार, 10 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी की फंड-रेजिंग कमिटी की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। 

फैसले में कमिटी ने तय किया कि 12.50 लाख नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। हर शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपया होगा। शेयर को ₹30 प्रति शेयर के हिसाब से जारी किया गया है (जिसमें ₹29 प्रीमियम है)।

ये शेयर ‘नॉन-प्रमोटर / पब्लिक कैटेगरी’ के Seabird Leasing And Finvest Private Limited को दिए गए हैं। पहले कंपनी ने 1,25,000 वारंट जारी किए थे, जिसकी कीमत ₹300 प्रति वारंट थी।

अब Seabird Leasing And Finvest Private Limited ने उन वारंट्स को इक्विटी शेयर में बदलने का अधिकार इस्तेमाल किया है। इसके लिए उन्होंने बकाया रकम ₹2.81 करोड़ (₹2,81,25,000) जमा कर दी, जो की प्रत्येक वारंट के ₹225 (75% पैसों) के बराबर है। कंपनी ने बताया कि यह पूरा अलॉटमेंट प्रिफरेंशियल बेसिस पर किया गया है।

5 साल में 16500% से भी ज्यादा का रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक पिछले 1 साल में शेयर 31 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 188 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 480 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 16804 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
