महज 45 मिनटों में हुआ 22,00,939 इक्विटी शेयरों में कारोबार! रडार पर ये दिग्गज ज्वेलरी स्टॉक - कीमत ₹20 से कम

आज स्टॉक में 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:03 बजे तक कंपनी के 22,00,939 (22 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 13, 2025 10:43 IST

PC Jeweller Share Price: ज्वेलरी सेक्टर की जानी मानी कंपनी, पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) के शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। कारोबारी समय के महज 45 मिनटों में ही कंपनी के 22 लाख से ज्यादा शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

सुबह 10:33 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.56% या 0.33 रुपये गिरकर 12.57 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.95% या 0.25 रुपये टूटकर 12.59 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने हाल ही में दी ये बड़ी जानकारी

कंपनी ने हाल ही में अपने फाइलिंग में बताया कि बीते 7 अक्टूबर 2025 को Debts Recovery Appellate Tribunal (DRAT), कोलकाता, जो इस समय DRAT, दिल्ली की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभाल रहा है, उसने कंपनी और कंसोर्टियम लेंडर्स द्वारा दी गई संयुक्त अर्जी को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत DRAT ने यह आदेश दिया था कि कंपनी के उन शोरूम्स और परिसरों की चाबियां और इन्वेंटरी वापस सौंपी जाएं, जो पहले DRAT के कब्जे में थीं।

अब आज कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि इस आदेश के अनुसार कंपनी के करोल बाग (दिल्ली) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित शोरूम्स की चाबियों और इन्वेंटरी का हैंडओवर 9 अक्टूबर 2025 को पूरा हो गया है। अब वह पूरी इन्वेंटरी जो पहले DRAT, दिल्ली के पास थी, कंपनी के कब्जे में वापस आ चुकी है।

Q2 बिजनेस अपडेट में दी थी कर्ज कम होने की जानकारी

हाल ही में कंपनी ने Q2 FY26 बिजनेस अपडेट में यह जानकारी दी थी कि सितंबर तिमाही में उसने बैंकों से लिया गया बकाया कर्ज लगभग 23% तक घटा दिया है। कंपनी का टारगेट FY 2025-26 के अंत तक पूरी तरह कर्जमुक्त होना है।

सितंबर 2025 के समाप्त तिमाही में कंपनी ने त्योहारों के दौरान मजबूत ग्राहक मांग के चलते शानदार प्रदर्शन किया है और पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में लगभग 63% की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की है।

इस तिमाही में कंपनी ने दिल्ली के पीतमपुरा में फ्रैंचाइजी के स्वामित्व वाला नया शोरूम भी खोला है, जिससे क्षेत्र में पीसी ज्वैलर की मौजूदगी और मजबूत हुई है। कंपनी ने बताया कि उसका फोकस कंपनी के स्वामित्व और फ्रैंचाइजी मॉडल के संतुलित विस्तार पर बना हुआ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
