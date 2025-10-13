LG Electronics India IPO: भारत के आईपीओ इतिहास में सबसे अधिक सब्सक्रिप्शन पाने वाला इश्यू, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ की लिस्टिंग कल यानी 14 अक्टूबर को BSE और NSE पर होने जा रही है।

इस ऑफर को जितने शेयर थे, उससे 54 गुना ज्यादा बोलियां मिलीं। यानी लोगों ने इतनी दिलचस्पी दिखाई कि कंपनी को करीब ₹4.5 लाख करोड़ की बोली मिली, जबकि असली इश्यू साइज सिर्फ ₹11,607 करोड़ था। चलिए जानते हैं इस आईपीओ की लिस्टिंग कितने रुपये पर हो सकती है?

advertisement

LG Electronics India IPO GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी सुबह 9:02 बजे तक ₹370 है।

LG Electronics India IPO Listing Price Prediction

लेटेस्ट जीएमपी के मुताबिक इस आईपीओ की लिस्टिंग 32.46% प्रीमियम के साथ ₹1510 पर हो सकती है।

LG Electronics India IPO Details

होम एप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली दिग्गज कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स (LG Electronics) का आईपीओ आगामी 7-9 अक्टूबर तक के लिए खुला था।

15,000 करोड़ रुपये का यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) है जिसमें 10,18,15,859 इक्विटी शेयर बिकेंगे, जिनकी फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर होगी।

यह साल 2025 का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ था, जो Tata Capital (₹15,500 करोड़) और HDB Financial Services (₹12,500 करोड़) के बाद आया था।

Axis Capital, Citigroup Global Markets India, Morgan Stanley India, JP Morgan India, और BofA Securities इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर थे तो वहीं Kfin Technologies इस इश्यू का रजिस्ट्रार है।

LG Electronics India के बारे में

LG Electronics India की स्थापना 1997 में नई दिल्ली में हुई थी। यह कंपनी होम एप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल फोन को छोड़कर) का निर्माण और डिस्ट्रीब्यूट करती है।

यह B2C (बिजनेस-टू-कंज्यूमर) और B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस) दोनों बाजारों में अपने प्रोडक्ट बेचती है। साथ ही, इसकी इंस्टॉलेशन, रिपेयर और मेंटेनेंस सेवाएं भी उपलब्ध हैं।