Apple Upcoming Product Launches: टेक दिग्गज एप्पल (Apple) इस हफ्ते अपने यूजर्स को सरप्राइज देने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के अनुसार, कंपनी जल्द ही iPad Pro, Vision Pro हेडसेट, और बेस 14-इंच MacBook Pro के नए वर्जन पेश करेगी और तीनों ही डिवाइस कंपनी के नए M5 चिपसेट पर चलेंगे।

इस बार Apple किसी बड़े लॉन्च इवेंट की बजाय, ऑनलाइन अनाउंसमेंट्स और प्रमोशनल क्लिप्स के जरिए इन प्रोडक्ट्स को पेश करने की योजना बना रहा है। अमेरिका और कनाडा में सोमवार को छुट्टी होने के कारण इन प्रोडक्ट के लॉन्च की घोषणा इस हफ्ते के बाद के दिनों में हो सकती है वहीं भारत में यूजर्स को इसी हफ्ते इस लॉन्च के अपडेट मिलने की उम्मीद है।

iPad Pro M5

नई iPad Pro M5 टैबलेट की झलक रूस से आए अनबॉक्सिंग वीडियोज में मिल चुकी है। इसमें M5 चिप और कम से कम 12GB रैम होने की बात सामने आई है। डिजाइन पहले जैसा ही रहेगा, बस अब पीछे ‘iPad Pro’ की ब्रांडिंग नहीं दिखेगी।

परफॉर्मेंस के मामले में इसमें बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। शुरुआती बेंचमार्क्स के मुताबिक, ये नया टैबलेट M4 के मुकाबले 12% ज्यादा तेज मल्टी-कोर CPU परफॉर्मेंस और 36% बेहतर ग्राफिक्स देगा।

जहां एक ओर सबको डुअल फ्रंट कैमरे का इंतजार था, वहीं अब तक की जानकारी से लगता है कि वो फीचर शामिल नहीं किया गया है। इसी वजह से अभी भी इसके फाइनल डिजाइन को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है।

Vision Pro: M5 के साथ नया रूप

Apple का मिक्स्ड-रियलिटी हेडसेट Vision Pro भी इस बार M5 चिप के साथ आने की उम्मीद है। पहले M4 अपग्रेड की बात थी, पर गुरमन के मुताबिक, एप्पल अब अपने सभी प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लेटेस्ट सिलिकॉन पर इंटीग्रेट करना चाहता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये नया हेडसेट एक नया Dual Knit Band के साथ आएगा, जिससे इसे पहनना पहले से ज्यादा कंफर्टेबल होगा। इसके साथ ही ये शायद Space Black कलर में भी लॉन्च किया जा सकता है।

लीक्स की मानें तो इसमें अब भी Wi-Fi 6 ही दिया जाएगा, यानी Wi-Fi 7 जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं जोड़ी गई है। कंपनी 'Vision Pro 2' नाम से इसे लॉन्च करेगी या बस एक हल्का अपग्रेड मानकर पेश करेगी, इसको लेकर फिलहाल कोई साफ जानकारी नहीं है।

MacBook Pro

गुरमन की रिपोर्ट के मुताबिक, 14-इंच वाला MacBook Pro (M5) लॉन्च के लिए तैयार है। इसमें M5 चिप होगी, लेकिन इसके ज्यादा पावरफुल वर्जन M5 Pro और M5 Max के 2026 में आने की उम्मीद है।

इस बार डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, यानि दिखने में ये लगभग पहले जैसा ही रहेगा। इसके अलावा जहां तक बात है OLED डिस्प्ले, टचस्क्रीन, पतले बेजल्स, 5G सपोर्ट और TSMC की 2nm M6 चिप जैसे फीचर्स की तो ये सब अभी नहीं मिलेंगे।