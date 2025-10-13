स्मॉल कैप कम्युनिकेशंस और रिटेल सेक्टर की इस कंपनी का दौड़ा शेयर! 5% उछला स्टॉक - Details

Stock in Focus: कम्युनिकेशंस और रिटेल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल (इंडिया) लिमिटेड (Bhatia Communications & Retail (India) Ltd) के शेयरों आज 5% की तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई पर लिस्ट 361.94 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर दोपहर 13:07 बजे तक 4.97% या 1.37 रुपये की तेजी के साथ 28.92 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

पांच साल में 280% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत गिरा है। वहीं शेयर पिछले 3 महीने में 25 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीनें में 15 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो पिछले 2 साल में शेयर 38 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 5 साल के दौरान शेयर 284 प्रतिशत चढ़ा है।

हाल ही में कंपनी ने दी थी ये जानकारी

हाल ही में कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने 30 सितंबर 2025 को हुई अपनी बोर्ड मीटिंग में 50 लाख वारंट को 50 लाख इक्विटी शेयरों में बदलने की मंजूरी दी है।

ये शेयर कंपनी के प्रमोटर ग्रुप और एक चुने हुए नॉन-प्रमोटर निवेशक Ebisu Global Opportunities Fund Limited को अलॉट किए गए हैं। हर शेयर की कीमत ₹23.75 तय की गई थी, जिसमें ₹1 फेस वैल्यू और ₹22.75 प्रीमियम शामिल है।

शेयर अलॉटमेंट के लिए Ebisu Global Opportunities Fund Limited ने कंपनी को कुल ₹8.90 करोड़ (₹8,90,62,500) का भुगतान किया है। यह रकम प्रति वारंट ₹17.8125 के हिसाब से दी गई है, जो कुल कीमत का 75% हिस्सा है। बाकी का 25% पहले ही चुका दिया गया था। इस अलॉटमेंट के जरिए कंपनी को अतिरिक्त फंड मिला है और इसकी पूंजी में भी बढ़ोतरी हुई है।

कुल मिलाकर अगर आसान शब्दों में समझें तो कंपनी ने 50 लाख वारंट को शेयरों में बदलकर प्रमोटर और कुछ सार्वजनिक निवेशकों को शेयर दे दिए हैं, जिसके बदले उसे करीब 8.9 करोड़ रुपये मिले हैं।

कंपनी के बारे में

Bhatia Communications & Retail (India) Ltd एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से कम्युनिकेशंस और रिटेल सेक्टर में काम करती है। यह कंपनी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और टेलीकॉम उपकरणों का आयात, वितरण और बिक्री करती है।

इसके साथ ही, कंपनी रिटेलिंग के क्षेत्र में भी एक्टिव है, जहां यह ग्राहकों को विभिन्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और गैजेट्स उपलब्ध कराती है।

Bhatia Communications की मुख्य विशेषता इसके बड़े नेटवर्क और मजबूत सप्लाई चैन हैं। कंपनी का फोकस ग्राहकों को लेटेस्ट और अपडेटेड तकनीक वाले प्रोडक्ट प्रदान करना है, जिससे ग्राहक की जरूरतें पूरी हो सकें।

इसके अलावा, Bhatia Communications विभिन्न ब्रांड्स के साथ साझेदारी करती है ताकि उत्पादों की गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कंपनी का लक्ष्य बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना है।