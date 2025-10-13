SBI Mutual Fund: एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) ने अपने SBI Silver ETF Fund of Fund (FoF) में नए लंपसम (LumpSum) निवेशों पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की है। यह रोक 13 अक्टूबर 2025 यानी आज से प्रभावी होगी। कंपनी ने यह कदम चांदी की तेजी से बढ़ती मांग और सीमित फिजिकल उपलब्धता को देखते हुए उठाया है।

किन निवेशों पर असर?

यह निलंबन लंपसम निवेशों, अतिरिक्त खरीद और स्विच-इन पर लागू होगा। हालांकि, SIP, STP, रिडेम्प्शन और स्विच-आउट पहले की तरह चलते रहेंगे। स्कीम के अन्य सभी नियम और शर्तें में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

SBI म्यूचुअल फंड ने स्पष्ट किया है कि यह रोक अस्थायी है और अगली सूचना तक जारी रहेगी।

मुंबई से जारी आधिकारिक नोटिस में फंड हाउस ने बताया कि ग्लोबल मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियां और कमोडिटी निवेश में बढ़ती दिलचस्पी हालिया चांदी की कीमतों में तेज उछाल के प्रमुख कारण हैं। सीमित सप्लाई के चलते नई ETF यूनिट्स का निर्माण प्रभावित हो रहा है, जिससे स्कीम की वैल्यूएशन पर दबाव पड़ सकता है।

नोटिस में कहा गया कि घरेलू चांदी की कीमतों में प्रीमियम सीधे तौर पर स्कीम के वैल्यूएशन को प्रभावित करता है। यही कारण है कि फंड हाउस ने निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है।

लगातार तीसरा फंड जिसने लगाई रोक

SBI म्यूचुअल फंड से पहले UTI म्यूचुअल फंड ने अपने Silver ETF FoF में नए निवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। इससे पहले Kotak Mutual Fund भी ऐसा ही कदम उठा चुका है।

एक ही हफ्ते में तीन बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के इस तरह के फैसले ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। लोग अब ये सोचने लगे हैं कि बाजार में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, या फिर SEBI जैसी रेगुलेटरी बॉडी कोई सख्त कदम उठाने वाली है।