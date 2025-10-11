Home Loan: देशभर में फेस्टिव सीजन का क्रेज शुरू हो चुका है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह सबसे अच्छा समय हो सकता है क्योंकि कई बैंक और एनबीएफसी (NBFCs) अक्सर ब्याज दरों में कटौती करते हैं, प्रोसेसिंग फीस माफ करते हैं और फेस्टिव कैशबैक या गिफ्ट वाउचर जैसी ऑफर देते हैं।

बेसिक होम लोन (BASIC Home Loan) के सीईओ और को-फाउंडर अतुल मोंगा ने बताया कि नए जीएसटी सुधारों के साथ इस त्योहारी सीजन में घर खरीदने वालों के लिए होम लोन लेना पहले से ज्यादा फायदेमंद हो गया है। उन्होंने कहा कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से लोन पास करवाना और भी आसान हो गया है। डिजिटल तरीके से डॉक्यूमेंट जमा करने और लोन अप्रूवल की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गई है। कुल मिलाकर, अगर आप इस फेस्टिव सीजन में घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय काफी बढ़िया मौका साबित हो सकता है।

मौजूदा और नए ग्राहक - दोनों को हो सकता है फायदा

बेसिक होम लोन के अतुल मोंगा ने बताया कि ज्यादातर बैंक और लोन कंपनियां त्योहारी ऑफर के जरिए नए कस्टमर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऑफर ऐसे भी होते हैं जो सभी ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं।

ऐसे ऑफर खासतौर पर बैलेंस ट्रांसफर, रीफाइनेंसिंग (पुनर्वित्त) और टॉप-अप लोन पर एक्स्ट्रा फायदे देते हैं।

उदाहरण के लिए एक बड़ा प्राइवेट बैंक कम ब्याज दर पर होम लोन बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा दे रहा है, जिससे दूसरे बैंक से लिया गया लोन आसानी से कम ब्याज पर ट्रांसफर किया जा सकता है।

वहीं, एक और बैंक ऐसे ग्राहकों को टारगेट कर रहा है जो अपने मौजूदा लोन को बेहतर शर्तों पर रीफाइनेंस करना चाहते हैं। इस तरह के ऑफर पुराने और नए दोनों तरह के उधारकर्ताओं के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं।

आपको किस प्रकार के ऑफर्स का लाभ उठाना चाहिए?

होम लोन लेने वालों को ऐसे त्योहारी ऑफर की ओर देखना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में पैसे बचाए। जैसे कम ब्याज दरें और माफ की गई प्रोसेसिंग फीस, जिससे ₹40 लाख के लोन पर ₹50,000 तक की बचत हो सकती है।

अतुल मोंगा ने बताया कि कैशबैक, फेस्टिव वाउचर या मुफ्त क्रेडिट कार्ड जैसे एडिशनल ऑफर का प्रभाव बहुत कम होता है और इन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए।

फेस्टिव सीजन में होम लोन लेते समय बरतें ये सावधानी

बेसिक होम लोन के अतुल मोंगा ने बताया कि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सिर्फ डिस्काउंट देखकर जल्दी-जल्दी लोन ले लेते हैं और ठीक से सोचते - समझते नहीं हैं। कोई भी ऑफर अच्छा लग सकता है, लेकिन लोन लेने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जैसे:

इफेक्टिव रेट (Effective Rate) चेक करें: सिर्फ कम ब्याज दर दिखाने से कुछ नहीं होता, असली खर्च क्या पड़ेगा, ये जानना जरूरी है।

बैंक और लेंडर की तुलना करें: एक से ज्यादा ऑप्शन देखें और समझें कौन बेहतर ऑफर दे रहा है।

शर्तें अच्छे से पढ़ें: लोन के कागजात में जो लिखा है, उसे ध्यान से पढ़ें। बाद में कोई छिपा चार्ज या शर्त सामने न आए।

सिर्फ ऑफर देखकर लोन लेना सही नहीं है। ये भी सोचें कि आपकी कमाई और खर्च के हिसाब से EMI भरना आराम से होगा या नहीं। अगर EMI ज्यादा हो गई तो हर महीने टेंशन हो सकती है।