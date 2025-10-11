Diwali Stock Picks: दीपावली के दिन शेयर बाजार में 1 घंटे का मुहुर्त ट्रेडिंग होगा। इससे पहले घरेलू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने अपने दीवाली मुहूर्त पिक्स 2025 रिपोर्ट में 9 शेयरों को चुना है जो अगली दिवाली यानी दिवाली 2026 तक निवेशकों को 23% तक का मजबूत रिटर्न दे सकते हैं।

advertisement

इस लिस्ट में कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कोफोर्ज सहित अन्य शेयरों का नाम शामिल है। ब्रोकरेज को इन शेयरों पर अगले 12 महीनों में मजबूत रिटर्न की संभावना देखती है। ब्रोकरेज ने भारत की डेवलपमेंट ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा जताते हुए निवेशकों को 'Buy on Dips' की रणनीति अपनाने की सलाह दी है।

इन 9 शेयरों पर एक्सिस सिक्योरिटीज का दांव

घरेलू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपने दीवाली मुहूर्त पिक्स 2025 रिपोर्ट में कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank), फेडरल बैंक (Federal Bank), जेएसडब्ल्यू एनर्जी (JSW Energy), कोफोर्ज (Coforge), डॉम्स इंडस्ट्रीज (DOMS Industries), शैलेट होटल्स (Chalet Hotels), रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर (Rainbow Children's Medicare), मिंडा कॉर्प (Minda Corp) और केईसी इंटरनेशनल (KEC International) को चुना है।

ब्रोकरेज के मुताबिक, इन शेयरों में अक्टूबर 9 के क्लोजिंग प्राइस से 15% से 23% तक का संभावित अपसाइड है। रिपोर्ट के अनुसार, संवत 2081 भारतीय शेयर बाजार के लिए चुनौतीपूर्ण साल रहा।

एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 'इन्फ्लेक्शन पॉइंट' पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में नरमी, उपभोग में सुधार और Q3 FY26 से व्यापक आय वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे बाजार को दो अंकों की रिटर्न दर मिल सकती है।

प्रमुख थीम्स और शेयरों का टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज ने पांच थीम्स को फोकस में रखा है- प्राइवेट बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ, डिस्क्रीशनरी कंजम्प्शन, पावर सेक्टर विस्तार, मिडकैप आईटी की एक्सपोर्ट रिकवरी, और हॉस्पिटल सेक्टर में एसेट-लाइट मॉडल।

Rainbow Children's Medicare का टारगेट प्राइस ₹1,625 रखा गया है, जिसमें करीब 23% तक का फायदा हो सकता है। कंपनी बच्चों की हेल्थ केयर में लीडर है और इसका बिजनेस मॉडल आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है।

DOMS Industries के लिए ब्रोकरेज ने ₹3,110 का टारगेट दिया है, यानी इसमें 22% का मुनाफा संभव है। जीएसटी में सुधार और कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की प्लानिंग इसे मदद करेगी।

KEC International के पास ₹34,409 करोड़ की बड़ी ऑर्डर बुक है, जिससे ₹1,030 का टारगेट और करीब 20% की तेजी की उम्मीद है।

Chalet Hotels को ₹1,120 का टारगेट मिला है, जिसमें 19% की तेजी आ सकती है। इसका पोर्टफोलियो अच्छा है और कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग में है।

advertisement

Minda Corp का टारगेट ₹690 है, और इसमें भी 19% का मुनाफा दिख रहा है। ये कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है।

Kotak Mahindra Bank के लिए ₹2,500 का टारगेट रखा गया है, जिसमें FY25-28 के दौरान 17% की लोन ग्रोथ का अनुमान है, जिससे इसमें 17% की तेजी आ सकती है।

Federal Bank को ₹240 का टारगेट मिला है, और इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) में सुधार और ग्रोथ के संकेतों से इसमें 16% की बढ़त देखी जा सकती है।

JSW Energy का टारगेट ₹625 है और इसमें 15% की तेजी संभव है, क्योंकि इसका 30.5 गीगावॉट का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है।

Coforge को ₹1,980 का टारगेट मिला है और इसमें भी 15% की तेजी की उम्मीद है, खासकर इसकी बड़ी ऑर्डर बुक और हालिया अधिग्रहणों से मजबूती मिलने के चलते।