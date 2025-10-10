PC Jeweller Share Price: पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में अपने शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद कंपनी का शेयर 1 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि बीते 7 अक्टूबर 2025 को Debts Recovery Appellate Tribunal (DRAT), कोलकाता, जो इस समय DRAT, दिल्ली की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभाल रहा है, उसने कंपनी और कंसोर्टियम लेंडर्स द्वारा दी गई संयुक्त अर्जी को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत DRAT ने यह आदेश दिया था कि कंपनी के उन शोरूम्स और परिसरों की चाबियां और इन्वेंटरी वापस सौंपी जाएं, जो पहले DRAT के कब्जे में थीं।

advertisement

अब आज कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि इस आदेश के अनुसार कंपनी के करोल बाग (दिल्ली) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित शोरूम्स की चाबियों और इन्वेंटरी का हैंडओवर 9 अक्टूबर 2025 को पूरा हो गया है। अब वह पूरी इन्वेंटरी जो पहले DRAT, दिल्ली के पास थी, कंपनी के कब्जे में वापस आ चुकी है।

PC Jeweller Share Price

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर दोपहर 12:48 बजे तक एनएसई पर 1.24% या 0.16 रुपये चढ़कर 13.11 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.08% या 0.14 रुपये चढ़कर 13.11 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 12:35 बजे तक कंपनी के 42,07,799 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Q2 बिजनेस अपडेट में दी थी कर्ज कम होने की जानकारी

हाल ही में कंपनी ने Q2 FY26 बिजनेस अपडेट में यह जानकारी दी थी कि सितंबर तिमाही में उसने बैंकों से लिया गया बकाया कर्ज लगभग 23% तक घटा दिया है। कंपनी का टारगेट FY 2025-26 के अंत तक पूरी तरह कर्जमुक्त होना है।

सितंबर 2025 के समाप्त तिमाही में कंपनी ने त्योहारों के दौरान मजबूत ग्राहक मांग के चलते शानदार प्रदर्शन किया है और पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में लगभग 63% की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की है।

इस तिमाही में कंपनी ने दिल्ली के पीतमपुरा में फ्रैंचाइजी के स्वामित्व वाला नया शोरूम भी खोला है, जिससे क्षेत्र में पीसी ज्वैलर की मौजूदगी और मजबूत हुई है। कंपनी ने बताया कि उसका फोकस कंपनी के स्वामित्व और फ्रैंचाइजी मॉडल के संतुलित विस्तार पर बना हुआ है।