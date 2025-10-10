Penny Stock: एनबीएफसी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) के शेयर आज निवेशकों के रडार पर हैं क्योंकि कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।

₹50 रुपये से कम वाला ये शेयर दोपहर 13:28 बजे तक हरे निशान पर ट्रेड कर रहा था। इस समय तक स्टॉक बीएसई पर 0.18% या 0.07 रुपये चढ़कर 38.83 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.13% या 0.05 रुपये की तेजी के साथ 38.82 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 3,493.90 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने आज दी ये बड़ी जानकारी

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने कुछ Non-Convertible Debentures (NCDs) यानी ऐसे डिबेंचर जो शेयरों में बदले नहीं जा सकते, उन्हें तय समय पर पूरा चुका दिया है। इन डिबेंचर्स का ब्याज 9.95% था और ये सिक्योर्ड और लिस्टेड थे।

इस डिबेंचर की सीरीज PDL042024 थी और ISIN नंबर INE420C07106 था। कंपनी ने बताया कि हर डिबेंचर का फेस वैल्यू ₹1,00,000 था। कंपनी ने कुल 600 डिबेंचर तय समय यानी 10 अक्टूबर 2025 को पूरी तरह से चुका दिए हैं, यानी इनका रिडेम्पशन पूरा हो गया है।

आसान शब्दों में कहें तो कंपनी ने अपने ऊपर लिया गया एक फिक्स्ड लोन, जो कि 600 डिबेंचर्स के रूप में था, समय पर चुका दिया है। इससे कंपनी की फाइनेंशियल साख अच्छी मानी जाती है और यह निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत है।

LIC और SBI Life के पास भी है हिस्सेदारी

Trendlyne के डेटा के मुताबिक जून 2025 तक SBI Life के पास के पैसालो डिजिटल की 8.96% हिस्सेदारी थी और LIC के पास 1.12% हिस्सेदारी थी।

कंपनी के बारे में

Paisalo Digital एक स्मॉल-कैप NBFC है, जो भारत में छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को लोन और दूसरी वित्तीय सेवाएं देती है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और यह कंपनी खासतौर पर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में सक्रिय है।

Paisalo Digital का मकसद ऐसे लोगों तक फाइनेंस पहुंचाना है, जिन्हें पारंपरिक बैंकों से लोन मिलना मुश्किल होता है। कंपनी माइक्रोफाइनेंस, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है।