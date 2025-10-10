scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार6 महीने में 184% का मल्टीबैगर रिटर्न! इस डिफेंस कंपनी ने आज पेश किया Q2 बिजनेस अपडेट

6 महीने में 184% का मल्टीबैगर रिटर्न! इस डिफेंस कंपनी ने आज पेश किया Q2 बिजनेस अपडेट

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 209 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1595 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2680 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 10, 2025 15:48 IST
Stock Market
Stock Market

Apollo Micro Systems Share Price: एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) ने आज Q2 बिजनेस अपडेट जारी किया है। हालांकि आज कंपनी का शेयर 4% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ, लेकिन इस डिफेंस स्टॉक ने निवेशकों को मात्र 6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 184% का रिटर्न दिया है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Apollo Micro Systems Q2 Business Update

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसका परिचालन से उसका स्टैंडअलोन रेवेन्यू Q2 FY26 में 225.26 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू 160.70 करोड़ रुपये था।

6 महीने में पैसा डबल

इस डिफेंस स्टॉक ने निवेशकों का पैसा सिर्फ 6 महीने में डबल करते हुए 184.51% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इससे पहले पिछले 1 हफ्ते में शेयर 7 प्रतिशत गिरा है। हालांकि पिछले 1 महीने में स्टॉक 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 70 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 209 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1595 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2680 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Apollo Micro Systems Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 4.37% या 14.50 रुपये गिरकर 317.50 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.29% या 14.25 रुपये चढ़कर 317.80 रुपये पर बंद हुआ। 

Apollo Micro Systems के बारे में

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स एक डिफेंस और एयरोस्पेस से जुड़ी भारतीय कंपनी है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह कंपनी मुख्य रूप से मिशन क्रिटिकल सॉल्यूशन के डिजाइन, डेवलपमेंट और निर्माण में माहिर है। कंपनी भारतीय रक्षा बलों, रेलवे, एयरोस्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्टर को इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम्स, सबसिस्टम्स और कंपोनेंट्स मुहैया कराती है।

कंपनी की विशेषता इसके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में है जैसे कि रेडार सिस्टम्स, वेपन कंट्रोल सिस्टम्स, और एवीओनिक्स सिस्टम्स। यह DRDO, HAL, BEL जैसी सरकारी एजेंसियों के साथ भी काम करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 10, 2025