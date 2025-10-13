Mercedes-Benz G-Class का डीजल वर्जन G 450d हुआ लॉन्च - कीमत ₹2.9 करोड़

Mercedes-Benz G450d Launch: मर्सिडीज-बेंज इंडिया (Mercedes-Benz India) ने भारतीय बाजार में G-Class का डीजल वर्जन G 450d लॉन्च कर दिया है। इस नए मॉडल के साथ अब भारत में G-Class की रेंज में डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक, तीनों तरह के इंजन ऑप्शन मिलते हैं।

नई G 450d भारत में CBU (Completely Built Unit) रूट से लाई जा रही है और इसकी कीमत ₹2.9 करोड़ (एक्स-शोरूम) रखी गई है। शुरुआती बैच में सिर्फ 50 यूनिट्स उपलब्ध होंगी। बुकिंग और उपलब्धता की जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी Mercedes-Benz डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

नई G 450d में एक 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है। यह इंजन 367hp की पावर देता है, जो पुराने G 400d मॉडल से 37hp ज्यादा है। इसके अलावा, यह इंजन 750Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो पहले के मुकाबले 50Nm ज्यादा है।

इसमें 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी है, जो जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त 20hp बूस्ट देता है। SUV में 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मानक रूप से मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह SUV 0 से 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 5.8 सेकंड में पकड़ती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 210 kmph है।

ऑफ-रोड क्षमताओं के लिहाज से, G 450d में 241mm ग्राउंड क्लीयरेंस, 700mm वॉटर वेडिंग कैपेसिटी, और 31°, 26°, 30° के क्रमशः एप्रोच, ब्रेकओवर और डिपार्चर एंगल्स हैं। यह 35° तक के साइड इनक्लाइन पर भी स्थिर रहती है।

डिजाइन और सेफ्टी फीचर्स

डिजाइन के मामले में, G 450d ने G 400d की क्लासिक सिल्हूट को बरकरार रखा है, लेकिन इसमें कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं - जैसे चार क्रोम स्लैट्स वाली नई फ्रंट ग्रिल, 20-इंच AMG अलॉय व्हील्स, और रीवर्क्ड बंपर्स, जो इसे और आधुनिक लुक देते हैं।

केबिन में ट्विन 12.3-इंच डिस्प्ले स्क्रीन हैं। एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और दूसरी इंफोटेनमेंट के लिए, जो लेटेस्ट MBUX NTG7 इंटरफेस पर चलती हैं। SUV में ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन, ‘ट्रांसपेरेंट बोनट’ व्यू, नप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, कन्फिगरेबल एंबियंट लाइटिंग, और 760-वॉट बर्मेस्टर ऑडियो सिस्टम विद डॉल्बी एटमॉस जैसी लग्ज़री सुविधाएँ दी गई हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS पैकेज है, जिसमें एक्टिव ब्रेक असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट और 360° कैमरा सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल हैं।