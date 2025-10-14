LG India Share Price: छप्परफाड़ लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ स्टॉक! चेक करें टारगेट प्राइस

LG Electronics India Share Price: होम एप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल फोन को छोड़कर) बनाने वाली दिग्गज कंपनी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (LG Electronics India Ltd) के आईपीओ की छप्परफाड़ लिस्टिंग हुई है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का शेयर आज शेयर बाजार में 50% के मजबूत प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है।

BSE पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का शेयर अपने आईपीओ प्राइस ₹1,140 की तुलना में 50.44% के प्रीमियम यानी ₹1,715 पर लिस्ट हुआ वहीं NSE पर स्टॉक 50.1% के प्रीमियम के साथ ₹1,710.10 पर लिस्ट हुआ।

मजबूत लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयरों की मजबूत लिस्टिंग के बाद शेयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सुबह 10:21 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 3.59% या 61.50 रुपये गिरकर 1653.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.22% या 55.10 रुपये फिसलकर 1,655 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

LG Electronics India Share Price Target

ब्रोकरेज Emkay Global ने आज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयरों की लिस्टिंग से पहले अपने रिपोर्ट में इस शेयर पर कवरेज शुरू करते हुए ‘Buy’ कॉल दिया और इसका टारगेट प्राइस ₹2,050 रखा।

Emkay का मानना है कि LG का शेयर आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। उन्होंने LG के शेयर को सितंबर 2027 की अनुमानित कमाई के हिसाब से 50 गुना वैल्यू दी है। यह वैल्यू Havells जैसे कंपनियों से करीब 10% ज्यादा प्रीमियम पर है।

ब्रोकरेज ने कहा कि LG की ब्रांड वैल्यू बहुत मजबूत है, यह कई प्रोडक्ट कैटेगरी में लीडर है, और कंपनी की पेरेंट कंपनी (LG Global) की ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, Emkay को LG India के फ्यूचर पर पूरा भरोसा है।

इस आईपीओ का सबसे अधिक किया गया था सब्सक्राइब

भारत के आईपीओ इतिहास में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ को सबसे अधिक सब्सक्राइब किया गया था। इस ऑफर में जितने शेयर थे, उससे 54 गुना ज्यादा बोलियां मिलीं। यानी लोगों ने इतनी दिलचस्पी दिखाई कि कंपनी को करीब ₹4.5 लाख करोड़ की बोली मिली, जबकि असली इश्यू साइज सिर्फ ₹11,607 करोड़ था।

LG Electronics India IPO Details

होम एप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली दिग्गज कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स (LG Electronics) का आईपीओ आगामी 7-9 अक्टूबर तक के लिए खुला था।

15,000 करोड़ रुपये का यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) है जिसमें 10,18,15,859 इक्विटी शेयर बिकेंगे, जिनकी फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर होगी।

यह साल 2025 का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ था, जो Tata Capital (₹15,500 करोड़) और HDB Financial Services (₹12,500 करोड़) के बाद आया था।

Axis Capital, Citigroup Global Markets India, Morgan Stanley India, JP Morgan India, और BofA Securities इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर थे तो वहीं Kfin Technologies इस इश्यू का रजिस्ट्रार है।

LG Electronics India के बारे में

LG Electronics India की स्थापना 1997 में नई दिल्ली में हुई थी। यह कंपनी होम एप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल फोन को छोड़कर) का निर्माण और डिस्ट्रीब्यूट करती है।

यह B2C (बिजनेस-टू-कंज्यूमर) और B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस) दोनों बाजारों में अपने प्रोडक्ट बेचती है। साथ ही, इसकी इंस्टॉलेशन, रिपेयर और मेंटेनेंस सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।