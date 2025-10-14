Diwali Picks 2025: आपके पोर्टफोलियो में धनवर्षा करेंगे ये 10 स्टॉक्स! लिस्ट में Airtel, L&T सहित ये शेयर शामिल

Stocks to BUY: ब्रोकरेज फर्म एचडीएफसी सिक्योरिटीज (HDFC Securities) ने अपने मनी फेस्ट 2025 स्पेशल रिपोर्ट में ऐसे 10 शेयरों का लिस्ट जारी किया है जो संवत 2082 (FY26-FY27) में मजबूत रिटर्न दे सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह साल भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति और कॉर्पोरेट इनकम ग्रोथ पर निर्भर रहेगा। निकट अवधि में ग्लोबल अनिश्चितताओं से अस्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन वर्तमान बाजार कमजोरी लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर पेश कर रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ब्रोकरेज ने कहा कि FY27 में दो अंकों की अर्निंग ग्रोथ से बाजार को गति मिल सकती है। हालांकि वैल्यूएशन कुछ क्षेत्रों में अभी भी ऊंचे हैं, इसलिए अगले साल रिटर्न स्टॉक-स्पेसिफिक रहेंगे।

Diwali Picks 2025

1. Bharti Airtel Ltd | Buy: ₹1,935-1,985 | Target: ₹2,244

ब्रोकरेज को कंपनी के रेवेन्यू में FY25-27 के दौरान 15% CAGR की उम्मीद है, जबकि बढ़ते ARPU और अफ्रीका में ग्रोथ से PAT 17% CAGR तक जा सकता है।

2. Larsen & Toubro Ltd | Buy: ₹3,760-3,818 | Target: ₹4,243

ब्रोकरेज को कंपनी के ₹6.1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक और मिडल ईस्ट में विस्तार के चलते 26% PAT CAGR की उम्मीद है।

3. JSW Energy | Buy: ₹538-555 | Target: ₹639

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि प्रोजेक्ट्स की समय पर कमीशनिंग और कम नेट डेब्ट के कारण 62% EBITDA CAGR हो सकता है। FY25 में 26% PAT ग्रोथ होने की संभावना है।

4. Pidilite Industries | Buy: ₹1,500-1,550 | Target: ₹1,717

ब्रोकरेज को 12.5% वॉल्यूम CAGR के साथ निर्माण और रिटेल विस्तार पर आधारित ग्रोथ और FY27 तक 13.5% PAT CAGR की उम्मीद है।

5. Happy Forgings Ltd | Buy: ₹910-944 | Target: ₹1,083

कंपनी का कमर्शियल वाहनों, खेती के उपकरणों और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी से विस्तार हो रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए कंपनी को अब तक करीब ₹1,600 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं। इसके चलते आने वाले समय में मजबूत बिक्री बढ़त की अच्छी संभावना जताई जा रही है।

6. IDFC First Bank | Buy: ₹73-75 | Target: ₹88.50

ब्रोकरेज ने कहा कि रिटेल फोकस्ड मॉडल के चलते बैंक की बैलेंस शीट मजबूत है। इसका अलावा ब्रोकरेज को NIM और मुनाफे में स्थायी सुधार का अनुमान है।

7. Associated Alcohols & Beverages | Buy: ₹1,008-1,035 | Target: ₹1,182

ब्रोकरेज को प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और नई भौगोलिक उपस्थिति से मिड-डबल-डिजिट मार्जिन की उम्मीद है।

8. MSTC Ltd | Buy: ₹525-548 | Target: ₹673

वाहन स्क्रैपिंग सेक्टर में लगभग एकाधिकार स्थिति। FY25-27 के दौरान 20% PAT CAGR संभावित।

9. Northern Arc Capital | Buy: ₹265-277 | Target: ₹333.50

मजबूत एसेट क्वालिटी, RBI की संभावित दर कटौती और अनुकूल मॉनसून से फी इनकम ग्रोथ की संभावना है।

advertisement

10. Sheela Foam Ltd | Buy: ₹678-698 | Target: ₹837

ब्रोकरेज को अधिग्रहण सिनर्जीज और स्थिर रॉ मटेरियल कीमतों से 39% PAT CAGR का अनुमान है।