इस ईवी कंपनी ने दुबई में की अपने सब्सिडियरी कंपनी कि स्थापना! 5 साल में 4000% से ज्यादा का मिल चुका है रिटर्न

EV Stock: सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड (Servotech Renewable Power System Limited) ने बीते सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने एनएसई फाइलिंग में बताया कि दुबई में Servotech Renewable International - FZCO नाम की एक सब्सिडियरी कंपनी का इनकॉरपोरेशन हुआ है।

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर एनएसई पर दोपहर 12:38 बजे तक 0.93% या 1.17 रुपये गिरकर 125.31 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 1,469.48 करोड़ रुपये का है।

हाल ही में रेलवे से मिला था बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने इससे पहले अपने एक अन्य फाइलिंग में बताया था कि उसे South Eastern Railway, रांची डिवीजन से 2.58 मेगावाट का ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट मिला है।

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत Servotech पूरे प्रोजेक्ट का काम देखेगा जिसमें सोलर पैनल की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग जैसे सभी काम शामिल हैं। ये सोलर पैनल रांची डिवीजन के अलग-अलग साइट्स पर लगाए जाएंगे। कंपनी को यह प्रोजेक्ट 12 महीने में पूरा करना है।

यह पहल भारतीय रेलवे की नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य पाने में मदद करेगी और बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी।

कंपनी की डायरेक्टर सरिका भाटिया ने कहा कि हमें एक बार फिर से भारतीय रेलवे के साथ काम करने का मौका मिला है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम उनके साथ मिलकर साफ-सुथरे और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ने में योगदान दे रहे हैं। ये नया प्रोजेक्ट इस बात को और भी मजबूत करता है कि रेलवे को सर्वोटेक की विशेषज्ञता और काम करने की क्षमता पर पूरा भरोसा है।

5 साल में करीब 4000% से ज्यादा का रिटर्न

सालाना रिटर्न की बात करें तो शेयर पिछले 1 साल में करीब 35 प्रतिशत टूटा है लेकिन पिछले 5 साल में शेयर 4862 प्रतिशत चढ़ा है।