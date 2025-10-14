LIC के सपोर्ट वाली इस NBFC कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाए ₹33.72 करोड़ - शेयर की कीमत ₹50 से कम

NBFC Stock: एनबीएफसी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया की पैसालो डिजिटल के ऑपरेशन और फाइनेंस कमेटी ने 14 अक्टूबर 2025 को कमर्शियल पेपर्स का अलॉटमेंट किया है।

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.37% या 0.14 रुपये गिरकर 37.73 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.24% या 0.09 रुपये टूटकर 37.79 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 3,403.69 करोड़ रुपये है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कमर्शियल पेपर्स के अलॉटमेंट के बारे में जानकारी देते हुए कंपनी ने बताया कि ये कमर्शियल पेपर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किए गए हैं और ये लिस्टेड हैं। कुल अलॉट किए गए कमर्शियल पेपर्स (CP) की संख्या 700 है और हर CP का फेस वैल्यू ₹5,00,000 है जबकि इन्हें ₹4,81,822.50 प्रति यूनिट के इश्यू प्राइस पर जारी किया गया है।

इस इश्यू से कंपनी ने कुल ₹33,72,75,750 जुटाए हैं और इनकी रिडेम्प्शन वैल्यू ₹35 करोड़ होगी। इन CPs की अवधि 162 दिन की है, यानी ये 25 मार्च 2026 को मैच्योर होंगे। इस इश्यू में यील्ड 8.50% रखी गई है और IDBI बैंक लिमिटेड को इस इश्यू का IPA (Issue Placement Agent) नियुक्त किया गया है।

हाल ही में एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में दी थी ये जानकारी

कंपनी ने हाल ही में यह भी बताया था कि कुछ Non-Convertible Debentures (NCDs) यानी ऐसे डिबेंचर जो शेयरों में बदले नहीं जा सकते, उन्हें तय समय पर पूरा चुका दिया है। इन डिबेंचर्स का ब्याज 9.95% था और ये सिक्योर्ड और लिस्टेड थे।

इस डिबेंचर की सीरीज PDL042024 थी और ISIN नंबर INE420C07106 था। कंपनी ने बताया कि हर डिबेंचर का फेस वैल्यू ₹1,00,000 था। कंपनी ने कुल 600 डिबेंचर तय समय यानी 10 अक्टूबर 2025 को पूरी तरह से चुका दिए हैं, यानी इनका रिडेम्पशन पूरा हो गया है।

आसान शब्दों में कहें तो कंपनी ने अपने ऊपर लिया गया एक फिक्स्ड लोन, जो कि 600 डिबेंचर्स के रूप में था, समय पर चुका दिया है। इससे कंपनी की फाइनेंशियल साख अच्छी मानी जाती है और यह निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत है।

LIC और SBI Life के पास कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक जून 2025 तक SBI Life के पास के पैसालो डिजिटल की 8.96% हिस्सेदारी थी और LIC के पास 1.12% हिस्सेदारी थी।

कंपनी के बारे में

Paisalo Digital एक स्मॉल-कैप NBFC है, जो भारत में छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को लोन और दूसरी वित्तीय सेवाएं देती है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और यह कंपनी खासतौर पर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में सक्रिय है।

Paisalo Digital का मकसद ऐसे लोगों तक फाइनेंस पहुंचाना है, जिन्हें पारंपरिक बैंकों से लोन मिलना मुश्किल होता है। कंपनी माइक्रोफाइनेंस, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है।