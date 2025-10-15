Tech Mahindra Share Price Target: देश की बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टेक महिंद्रा (Tech Mahindra Ltd) के शेयरों में आज 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। बीते मंगलवार को ही कंपनी ने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय नतीजों को जारी किया था जिसके बाद आज ब्रोकरेज फर्म चॉइस ब्रोकिंग (Choice Broking) ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए BUY कॉल दिया है।

सुबह 10:18 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 1.15% या 16.90 रुपये गिरकर 1,451.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.11% या 16.35 रुपये टूटकर 1451.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Tech Mahindra Q2 Results

कंपनी का Q2FY26 का रिपोर्टेड रेवेन्यू USD 1,586 मिलियन रहा, जो कि पिछली तिमाही से 1.4% ज्यादा है। कॉन्स्टेंट करेंसी (CC) ग्रोथ 1.6% QoQ रही, लेकिन साल-दर-साल (YoY) 0.3% की गिरावट देखी गई।

INR में रेवेन्यू ₹139.9 अरब रहा, जो 4.8% QoQ और 5.1% YoY की बढ़ोतरी दिखाता है।

EBIT ₹16.9 अरब रहा, जो पिछली तिमाही से 15.0% ज्यादा है। EBIT मार्जिन 108 बेसिस पॉइंट बढ़कर 12.1% हो गया, जबकि अनुमान 12.2% था।

कंपनी का PAT ₹11.9 अरब रहा, जो 4.7% QoQ बढ़ा।

Tech Mahindra पर Choice Broking की राय

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट में कहा कि टेक महिंद्रा अपनी ग्रोथ को कई अलग-अलग दिशाओं से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कंपनी का फोकस अब बड़े क्लाइंट्स के साथ अपने रिलेशन को और गहरा करने, डेटा, AI, क्लाउड और इंजीनियरिंग सर्विसेस जैसे नए ट्रेंड्स पर काम करने और फिक्स्ड-प्राइस प्रोजेक्ट्स पर है, ताकि बेहतर प्रोडक्टिविटी हासिल की जा सके।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि कंपनी को हाल ही में कई बड़ी डील मिली है और उसके क्लाइंट पोर्टफोलियो में न केवल विस्तार हुआ है, बल्कि नए और मजबूत क्लाइंट्स भी जुड़े हैं। इससे डील पाइपलाइन की क्वालिटी में भी सुधार दिखा है।

ब्रोकरेज ने FY25 से FY28E के लिए अपने अनुमान घटाए हैं लेकिन ब्रोकरेज को उम्मीद है कि रेवेन्यू सालाना 7.3% की CAGR से बढ़ेगा, EBIT 24.5% CAGR से बढ़ेगा और PAT 21.7% CAGR से बढ़ेगा।

Tech Mahindra Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए 1730 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

Tech Mahindra Dividend

कंपनी ने कल Q2 रिजल्ट के साथ-साथ निवेशकों के लिए 300% का अंतरिम डिविडेंड देने की भी घोषणा की थी। कंपनी ने कहा था कि वो अपने शेयरधारकों को 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 15 रुपये का डिविडेंड देगी।

कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के लिए 21 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है तो वहीं 12 नवंबर या उससे पहले डिविडेंड की पेमेंट की जानकारी दी है।