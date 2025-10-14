Credit Card Limit Reduced: बैंक या एनबीएफसी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने की जगह घटा भी सकते हैं। जी हां, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक ने कम कर दिया है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए।

सामान्य तौर पर आपने क्रेडिट लिमिट में बढ़ोतरी या अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कैसे बढ़ाए इसके बारे में सुना और पढ़ा होगा लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे की बैंक आखिर क्यों तय लिमिट को बढ़ाने की बजाए घटा देते हैं मतलब जहां पहले कार्ड पर ₹70,000 तक की लिमिट थी, वहीं अब यह घटकर ₹50,000 रह गई है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर बैंक ऐसा क्यों करते हैं? चलिए डिटेल में जानते हैं।

1. समय पर भुगतान न करना

क्रेडिट कार्ड लिमिट कम होने की सबसे आम वजह समय पर बिल भुगतान न करना है। अगर आप बार-बार अपनी ड्यू डेट मिस करते हैं या केवल मिनिमम अमाउंट ही चुकाते हैं, तो बैंक को यह संकेत जाता है कि आप क्रेडिट को ठीक से संभाल नहीं पा रहे। ऐसे में रिस्क को कम करने के लिए बैंक आपकी लिमिट घटा सकता है।

2. ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स होना

अगर आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं और आपने उन सभी का इस्तेमाल ज्यादा किया है, तो बैंक को लग सकता है कि आपके ऊपर लोन का बोझ बढ़ रहा है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित होता है और बैंक लिमिट कम करने का फैसला ले सकता है।

3. कम हुआ इनकम प्रूफ या नौकरी में बदलाव

जब आपने कार्ड लिया था, तब आपने एक निश्चित इनकम दिखाई थी। अगर बैंक को किसी भी तरीके से पता चलता है कि आपकी आय में गिरावट आई है या आपने नौकरी बदली है और अब इनकम स्थिर नहीं है, तो वो कार्ड लिमिट को रीव्यू कर सकता है और उसे घटा सकता है।

4. लंबे समय तक कार्ड का इस्तेमाल न करना

अगर आप अपने कार्ड का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बैंक को यह लग सकता है कि कार्ड की जरूरत नहीं है या यह रिस्क में है। इस स्थिति में भी लिमिट घटाई जा सकती है ताकि बैंक की क्रेडिट एक्सपोजर कम हो।

5. क्रेडिट स्कोर में गिरावट

बैंक समय-समय पर ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। अगर आपके स्कोर में गिरावट आती है - चाहे किसी और लोन या कार्ड के कारण - तो बैंक रिस्क देखते हुए लिमिट कम कर सकता है।

क्या करें अगर आपकी लिमिट कम हो गई है?

अगर आपको लगता है कि आपकी लिमिट बिना कारण कम की गई है, तो सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें। उन्हें अपनी सिचुएशन समझाएं और यदि आप समय पर पेमेंट कर रहे हैं और क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो बैंक लिमिट दोबारा बढ़ा भी सकता है।

इसके अलावा, कोशिश करें कि अपने क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। समय पर पूरा भुगतान करें, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट समय-समय पर जांचें और फिजूल खर्च से बचें।