सुपरमार्केट रिटेल चेन चलाने वाली इस स्मॉल कैप कंपनी का उछला शेयर! 5% का लगा अपर सर्किट - Details

सुपरमार्केट रिटेल चेन चलाने वाली स्मॉल कैप कंपनी, ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड (Osia Hyper Retail Limited) के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। एनएसई पर यह शेयर 5% या 1.03 रुपये चढ़कर 21.69 रुपये पर स्थिर है। कंपनी का मार्केट कैप 356.96 करोड़ रुपये का है।

हील ही में कंपनी ने अपने एनएसई फाइलिंग में बताया था की एक्सट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) में कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने अधिकृत शेयर पूंजी (Authorized Capital) को बढ़ाने की मंजूरी दी थी। इसके अलावा ₹200 करोड़ तक की फंडिंग के लिए QIP के जरिए पैसा जुटाने का प्रस्ताव पास किया गया है और प्रेफरेंशियल बेसिस पर कन्वर्टिबल वारंट्स जारी करने का फैसला लिया गया है।

Osia Hyper Retail के बारे में

कंपनी की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका कारोबार फूड और नॉन-फूड प्रोडक्ट्स दोनों में फैला हुआ है, और इसके पास 3 लाख से ज्यादा आइटम्स का बड़ा कलेक्शन है। कंपनी के पास कुल 37 स्टोर्स हैं, जिनमें 31 बड़े Osia Hypermarts और 5 छोटे Mini Osia शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास एक खुद का वेयरहाउस भी है, जो इसके लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को मजबूत बनाता है।

Q1 FY26 में Osia Hyper Retail ने शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की नेट सेल्स ₹326.48 करोड़ रही, जबकि नेट प्रॉफिट ₹8.04 करोड़ दर्ज किया गया। पिछली तिमाही (Q4 FY25) में यह मुनाफा सिर्फ ₹0.53 करोड़ था, यानी इस बार कंपनी के प्रॉफिट में 1,417% का जबरदस्त उछाल आया है। इसके अलावा, कंपनी का P/E रेशियो 20x है, जो कि इंडस्ट्री के औसत 78x से काफी कम है। इससे यह संकेत मिलता है कि यह स्टॉक फिलहाल किफायती दाम पर उपलब्ध है और इसमें आगे अच्छी ग्रोथ की संभावना हो सकती है।

जून 2025 में कंपनी के प्रमोटर्स ने 65 लाख शेयर खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 47.53% हो गई। वहीं, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने भी भरोसा जताते हुए 4,24,488 शेयर खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी 0.52% तक पहुंच गई।