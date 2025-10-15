Upper Circuit Stock: सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) के शेयर में बीते 5 कारबोरी दिनों से (9 अक्टूबर से आज तक) 5% का अपर सर्किट लग रहा है। स्टॉक में आज भी अपर सर्किट लगा है। पिछले 1 हफ्ते में यह शेयर 15% से ज्यादा उछल चुका है।

बीएसई पर यह शेयर 8.20 रुपये चढ़कर 173.10 रुपये पर अपर सर्किट के साथ स्थिर है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 11:34 बजे तक कंपनी के 56,010 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

क्या है तेजी के पीछे की वजह?

कंपनी मुख्य रूप से सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाती है लेकिन साथ ही साथ कंपनी FMCG वर्टिकल में भी शामिल है। इसलिए हाल ही में कंपनी ने अपने एफएमसीजी वर्टिकल को मजबूत करने के लिए दो एग्रो-आधारित कंपनियों- Landsmill Agro Private Limited और Sunbridge Agro Private Limited में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल की है। इस अधिग्रहण का मकसद अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बड़ा बनाना और अपने रेवेन्यू स्रोतों में विविधता लाना है।

Landsmill Agro डील

एलीटकॉन इंटरनेशनल ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने Landsmill Agro के 51,48,000 इक्विटी शेयर यानी 55% हिस्सेदारी खरीदी है। यह डील प्रति शेयर के भाव ₹102.67 पर हुआ और इसके लिए कुल ₹52.85 करोड़ दिए गए।

Landsmill Agro की स्थापना 3 अक्टूबर 2019 को हुई थी। यह कंपनी कृषि प्रोडक्ट और संबद्ध गतिविधियों के कारोबार में है। कंपनी की पेड-अप शेयर कैपिटल ₹9.36 करोड़ है और वित्त वर्ष 2024-25 में उसने ₹1,39,480.05 लाख का टर्नओवर दर्ज किया।

Sunbridge Agro डील

एलीटकॉन इंटरनेशनल ने बताया कि उसने Sunbridge Agro की 51.65% हिस्सेदारी यानी 98,77,138 इक्विटी शेयरों को खरीदा है। प्रति शेयर ₹130 के भाव पर यह डील हुई है और इसके लिए कंपनी ने ₹128.40 करोड़ चुकाए हैं।

Sunbridge Agro एक एग्रो प्रोडक्ट्स की कंपनी है, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी 2022 को हुई थी। इसका काम खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स के कारोबार में है। कंपनी की पेड-अप शेयर कैपिटल ₹19.12 करोड़ है और FY25 में इसने करीब ₹1,443 करोड़ का टर्नओवर किया है।

1 साल में 4553% का छप्परफाड़ रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 15 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 7 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 3 महीने में 60 प्रतिशत का मल्टीबैगर्न रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर ने 347 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है।

साल 2025 में अब तक शेयर ने YTD में 1569 प्रतिशत का रिटर्न और पिछले 1 साल में 4553% का रिटर्न दिया है।