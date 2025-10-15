scorecardresearch
धनतेरस के शुभ अवसर पर भूल कर भी ना खरीदें ये चीजें, नहीं तो पड़ेगा निगेटिव प्रभाव

धनतेरस के शुभ अवसर पर भूल कर भी ना खरीदें ये चीजें, नहीं तो पड़ेगा निगेटिव प्रभाव

धनतेरस पर कुछ चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं वो कौन-कौन सी चीजें हैं।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 15, 2025 16:24 IST

Dhanteras 2025: धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक बेहद महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन दिवाली के त्योहार की शुरुआत मानी जाती है और इसे खासकर माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के लिए जाना जाता है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं, इसलिए इस दिन को विशेष रूप से धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए पूजा जाता है।

धनतेरस 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त

इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर, शनिवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे शुरू होगी और 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 बजे समाप्त होगी। इस प्रकार, उदयातिथि के अनुसार 18 अक्टूबर को ही धनतेरस मनाया जाएगा।

धनतेरस का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे से शुरू होगा और यह 19 अक्टूबर को 1 बजे समाप्त होगा।

इस दिन क्या खरीदें?

धनतेरस पर कुछ चीजों का खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, जिन्हें खरीदकर आप सुख-समृद्धि और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

सोना और चांदी: धनतेरस के दिन सोना और चांदी के गहने या सिक्के खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। यह कार्य घर में समृद्धि और सुख लाता है।

बर्तन: इस दिन तांबा और पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। यह बर्तन अन्नपूर्णा देवी को प्रसन्न करते हैं और घर में अन्न की प्रचुरता लाते हैं।

झाड़ू: यदि आप सोने-चांदी के गहने नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इस दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है और यह आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है।

इस दिन क्या न खरीदें?

धनतेरस पर कुछ चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है। जैसे:

तेल: धनतेरस के दिन तेल खरीदना अशुभ माना जाता है।

प्लास्टिक: इस दिन प्लास्टिक या इससे जुड़ी चीजें खरीदने से बचें, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है।

काले कपड़े: ज्योतिष शास्त्र में काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए इस दिन काले कपड़े या काले रंग से जुड़ी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए।

जूते: जूतों को शनि से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इस दिन जूते खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता है।

कांच के बर्तन: कांच का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इस दिन कांच के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 15, 2025