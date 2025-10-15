Gold Prices: धनतेरस से पहले, सोने की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 15 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम ₹1,28,510 है।

जनवरी 2025 में सोने का भाव 77,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ करता था जो 1.28 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है। मोटा-मोटी सोने की कीमत इस साल करीब 60% बढ़ी है।

चलिए उन 5 मुख्य कारणों को जानते हैं जिसके कारण सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है।

1. केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी

पिछले 10 साल में, भारत, रूस, चीन, जापान जैसे देशों के केंद्रीय बैंक सोने की भारी खरीदारी कर रहे हैं। इन देशों द्वारा सोने की खरीदारी में बढ़ोतरी के कारण ग्लोबल स्तर पर सोने की कीमतों पर असर पड़ा है।

2. सोने के निवेश विकल्पों की बढ़ती मांग

सोने के गहनों की मांग थोड़ी नरम हो सकती है, लेकिन गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड जैसे निवेश विकल्पों की मांग बढ़ी है। इस प्रकार की बढ़ती निवेश मांग ने भी सोने की कीमतों को बढ़ाया है।

3. रुपये की गिरावट से सोने के रिटर्न में बढ़ोतरी

भारत में लगभग 86% सोना आयात किया जाता है, और जब रुपये (INR) की कीमत डॉलर (USD) के मुकाबले गिरती है, तो आयातित सोने की कीमत भी बढ़ जाती है। इससे घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में वृद्धि होती है, जो सोने के रिटर्न को और भी बढ़ा देती है।

4. वैश्विक अस्थिरता

रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में अशांति जैसे भूराजनीतिक संकटों के कारण निवेशक सेफ हेवन मानें जानें वाले सोने की ओर रुख कर रहे हैं।

5. US Fed द्वारा ब्याज दरों में कटौती

US Federal Reserve द्वारा ब्याज दरों में कटौती करने से सोने की कीमतों को सहारा मिला है। इन दरों में और कटौती की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे डॉलर की कीमत कम होगी और सोने की कीमत में और वृद्धि हो सकती है।

